Психология или фундамент? Урокът зад ценовите рекорди на златото и Dow Jones

Финансовите пазари наскоро достигнаха два важни етапа. На 26 януари 2026 г. цената на златото премина 5000 долара за тройунция за първи път, а единадесет дни по-късно индексът Dow Jones Industrial Average надвиши 50 хил. пункта.

Златото беше първо с това постижение, а това не трябваше да се случва, пише за Ройтерс Марти Фридсън, издател на Income Securities Advisor и бивш управител на CFA Institute.

Да си представим, че пазарът за прогнози през декември 2020 г. беше направил залог кой исторически пробив ще се случи първи. В онзи момент Dow беше изминал 61% от пътя към големия си кръгъл рекорд, а златото - само 37% от своя, посочва Фридсън.

Като се екстраполират тенденциите в данните от 1985 до 2020 г., можеше да се очаква Dow да достигне 50 хил. пункта през 2027 г., а златото да не достигне целта от 5000 долара до 2035 г.

Траекторията на златото обаче претърпя удивително рязък обрат през последните пет години. Цената му се удвои между 2022 и 2024 г. Този скок помогна на благородния метал да надвие фондовия индекс с това, което по същество се равнява на фотофиниш. Защо този резултат не можеше да се предскаже?

В случая с Dow индексът набра скорост през последните години, тъй като след пандемията на американските пазари се изля капитал.

Този ръст обаче беше нищо в сравнение с бързия скок на цената на благородния метал. Анализаторите предлагат няколко обяснения за драматичното ускорение. Един от основните фактори е геополитическата нестабилност. В исторически план сътресенията са склонни да повишават търсенето на сигурни активи.

В последните години има много причини за безпокойство – войната на Русия в Украйна, конфликтите в Близкия изток и митата на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и желанието му да наложи контрол над Гренландия.

Инфлационните тревоги допълнително засилват привлекателността на златото заради опитите на Тръмп да засили влиянието си над Федералния резерв. Американският президент отдавна призовава за много по-ниски лихвени проценти. Той обаче номинира Кевин Уорш, предишен привърженик на по-строга парична политика, за следващ управител на Федералния резерв. Това донякъде потуши тези страхове в края на януари, което доведе до отдръпване на златото от пиковите цени, макар и нивата да остават над 5 хил. долара.

Междувременно опасенията за потенциално повишаване на инфлацията подкопават доверието в долара. В отговор редица централни банки на държави засилиха покупките си на злато вместо на долари.

Централната банка на Китай е номер едно в света по покупки на злато, а домакинствата и инвеститорите също помогнаха за покачването на цените. World Gold Council съобщи за 28% увеличение на покупките на златни кюлчета и монети от населението през 2025 г.

Китайските златни ETF-и също се радваха на рекорден приток от инвестиции през последната година.

Накратко, покачването на Dow изглежда е ускорение на съществуващите тенденции, докато екстремният скок на цената на златото зависи от много външни фактори и някои спекулации, които не могат да бъдат предвидени предварително.

В крайна сметка обаче наистина ли има значение постигането на тези финансови етапи? Ценовите ръстове предизвикаха някои предвидими твърдения от анализатори и финансовата преса. Активите са преминали „критични“ психологически прагове, твърдят някои, допускайки, че това би могло да генерира инерция в тази посока.

Дори и големи кръгли числа като 5000 или 50 хил. долара да имат някакво психологическо въздействие върху инвеститорите, то вероятно ще бъде мимолетно. Фридсън припомня какво се случи, след като Dow Jones достигна предишни „психологически важни“ прагове: 1000 пункта (14 ноември 1972 г.), 5000 пункта (21 ноември 1995 г.), 10 000 пункта (29 март 1999 г.) и 25 000 пункта (4 януари 2018 г.).

В два от случаите Dow Jones се повишава през следващите 12 месеца с двуцифрени числа в процентно изражение, но в други два спада. Каквото и топло чувство да възникне от това да видиш суровина или индекс да преодолява привидно значимо ново ниво, то може бързо да избледнее, след като пристигне нова информация, която да движи пазара.

Може да се твърди, че възходът на пасивното инвестиране и търговията, базирана на фактори, би могъл да усили всеки положителен импулс, получен от преминаването на голям етап. Последните движения на златото показват, че това не е непременно така.

Поуката, която може да се извлече от всичко това, е, че инвеститорите биха постъпили разумно, ако избягват да разчитат твърде много на екстраполацията на минали ценови тенденции и на трайния ефект от последните пазарни постижения, заключава Фридсън.