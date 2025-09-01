Американските акции са по-скъпи, отколкото в дот-ком ерата

Походът към рекордни върхове на индекса S&P 500 тази година не идва с ниска цена: според някои метрики акциите никога не са били по-скъпи, пише Wall Street Journal.

Инвеститорите сега плащат повече от всякога за всеки долар приходи, генерирани от членовете на индекса. В четвъртък индексът се търгуваше на ниво 3,23 пъти по-високо от продажбите, което е рекорден връх.

Съотношението цена/печалба не е изцяло рекордно – благодарение на солидните маржове на печалба на много от най-ценните компании в индекса – но все пак се намира в горния край на историческата скала. S&P 500 в момента се търгува в съотношение 22,5 пъти прогнозираната печалба за следващите 12 месеца спрямо средна стойност от 16,8 пъти от 2000 г. насам.

Много инвеститори казват, че най-големите американски акции, повечето от които са технологични компании, си струват всеки цент. Компании като Nvidia и Microsoft продължават да увеличават продажбите и печалбите си с бързи темпове и са започнали да доминират на пазара. Десетте най-големи компании в S&P 500 са формирали 39,5% от общата му стойност в края на юли, което е най-високото ниво досега, според Morningstar. Девет от тях имат пазарна капитализация от над 1 трлн. долара.

„Само по себе си това не ме притеснява“, казва Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers. „Големият въпрос е какво може да се случи, ако ситуацията се промени.“

Инвеститорите видяха недостатъците от пазарна концентрация в няколко скъпи акции през април, когато плановете на президента Доналд Тръмп за митата предизвикаха краткосрочно разпродаване. Технологичните акции от т. нар. „Великолепна седморка“ се представиха по-лошо от целия S&P 500, който се представи по-зле от същата група от 500 акции, ако всеки член беше претеглен еднакво.

„Комбинацията от много високи оценки и много пренаселени търговски сделки със сигурност повишава податливостта на пазара към продължителен спад“, добавя Сосник. „Ако всички ефективно заемат дълги позиции по едни и същи неща, откъде ще дойдат маргиналните купувачи, когато те отбележат спад?“

Не всичко обаче изглежда толкова скъпо. Всъщност средностатистическата компания в S&P 500 не се търгува на прекалено високи цени. Ако всяка компания в S&P 500 беше претеглена еднакво, а не според пазарната си стойност, индексът щеше да се търгува на ниво 1,76 пъти по-високо от продажбите спрямо дългосрочната средна стойност от 1,43 пъти.

Марк Джамброне, ръководител на отдела за американски акции в Barrow Hanley Global Investors, казва, че вижда много привлекателни възможности за инвеститори, които са готови да погледнат отвъд технологичните компании с мегаголяма капитализация.

„Части от тях дори са под средното ниво до известна степен“, казва Джамброне. Компанията му дава предимство на дружества, които биха могли да се възползват от изкуствения интелект по отношение на повишената производителност, но все още не са с оценки като на компании за изкуствен интелект. Той е скептичен, че най-големите компании могат да поддържат текущите си оценки в дългосрочен план.

„В един или друг момент оценките започват да имат значение, а очакванията, заложени в тези оценки, също имат значение, и тези очаквания стават толкова драматични, че ще бъде много трудно да бъдат изпълнени“, казва Джамброне.