Влакът на инерцията на Wall Street навлиза с пълна сила в септември

Дори след поевтиняването на акциите в петък, влакът на инерцията към риск на Wall Street, навлиза с пълна сила в септември – и малцина инвеститори показват признаци на колебание, пише Bloomberg.

Пазарите едва се раздвижиха миналата седмица – въпреки новия политически натиск върху Федералния резерв и хладките насоки за приходите на Nvidia Corp. – докато не дойде петък с неговия воден от технологичните акции спад на фона на по-слаба търговия. И все пак, колебанието в края на миналата седмица бе само проблясък на съмнение в иначе устойчивото лято, като S&P 500 отбеляза четвърти пореден месечен ръст.

Апетитът за риск продължава да се разпространява в почти всеки ъгъл на пазарите и причината изглежда измамно проста: Федералният резерв явно е готов да намали лихвените проценти; американският потребител досега доказва, че тези, които се съмняват в него, грешат; а изкуственият интелект все още е двигател на инерцията.

Тази логика се оказа устойчива дори на фона на нарастващите рискове. Търговските търкания, охлаждащият се пазар на труда и противоречивите сигнали за облигациите не са попречили на ралито. Ако не друго, те подсилиха залозите, че паричната подкрепа е неизбежна – и че експанзията, макар и отслабваща, все още има сила в себе си.

„Инвеститорите осъзнават, че въздействието на митата не е толкова катастрофално, колкото първоначално се опасяваха, и това им дава повече увереност – увереност, сега подчертана от стабилни фундаменти“, посочва Омар Агилар, главен изпълнителен директор на Charles Schwab Investment Management Inc.

След това идва волатилността - или липсата ѝ. Краткосрочната имплицитна волатилност в някои основни активи е намаляла под дългосрочните средни стойности, достигайки нива, които не са наблюдавани трайно от около четири години, според Cboe Global Markets. Това е период на спокойствие, който противоречи на смущенията от шоковите данни за работните места само преди седмици. С ревизирания растеж на САЩ до 3,3% през последното тримесечие инвеститорите имат още една причина да поддържат курса.

За Манди Сю това преобладаващо спокойствие се корени в икономическата история.

„Въпреки целия тарифен хаос потребителите се държат, инфлацията все още е под контрол и Фед е напът да намали лихвите“, каза Сю, ръководител на отдела за пазарни проучвания за деривати на Cboe. „Докато този наратив не се промени, мисля, че волатилността вероятно ще остане под контрол в краткосрочен план“, коментира тя.

Въпреки това според Питър ван Дуойеверт, ръководител на стратегическите инвестиционни партньорства в Capstone Investment Advisors, „Фед изглежда е под силен натиск от администрацията и икономическото въздействие на митата през следващите 12 месеца все още не е ясно“. По думите му „пазарът изглежда твърде спокоен, като се има предвид колко несигурност остава“.

Но този тип предпазливост все още не е накарал инвеститорите да започват да отстъпват. Данни от Barclays Research показват, че институционалните инвеститори са увеличили покупките на акции през август, начело с хедж фондове, консултанти по търговия със стоки и фондове за контрол на риска.

„Единственият начин да се изплаши пазарът е, ако лихвените проценти се повишат или ако цените на технологичните акции наистина покажат спад в темпа на растеж“, каза Макс Васерман, съосновател и старши портфолио мениджър в Miramar Capital. „Не съм оптимист за този пазар като цяло, защото той е доминиран от шепа акции“, предупреждава той.

Подобно предупреждение може да се чуе и от участниците на кредитния пазар. Джеймс Сейнт Обин, главен инвестиционен директор в Ocean Park Asset Management, заяви, че държи позиции, където инерцията все още изглежда силна. Но тъй като дългосрочните лихвени проценти са непредсказуеми, той е предпазлив в преследването на още печалби. „В момента обстановка за поемане на риск е лоша, независимо накъде погледнете“, предупреждава той. Засега Обин е фокусиран върху поддържането на стабилни доходи – и запазването на гъвкавост, ако условията се променят.

Най-силните и най-последователни сигнали идват от по-рисковите ъгли на пазарите, според Маниш Кабра, главен стратег за американски акции в SocGen. Криптоактивите и цикличните валути като австралийския долар и шведската крона светят в зелено. Суровините обаче – особено съотношението мед към злато и петролът – показаха най-неравномерни показания.

На този фон някои инвеститори използват спокойствието, за да се преориентират – тихо и умишлено – към по-малко очевидни части на пазара. В Schwab, Агилар и екипът му наскоро се преориентираха към по-малки компании, залагайки, че сегментът ще се възползва най-много от предстоящото облекчаване на паричната политика на Фед. В началото на годината те се насочиха към международни акции, търсейки диверсификация и ръст в региони, които са по-малко обвързани с политиката на САЩ.

„Като се има предвид цялата активност, която наблюдавахме това лято, мисля, че ралито е здравословно“, коментира Агилар. Но „няма да се изненадам, ако видим отдръпване“, допълва още той.