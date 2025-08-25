Колко дълго може да процъфтява този странен фондов пазар?

Американският фондов пазар е удивителен. Въпреки разрушителните политики на администрацията на президента Доналд Тръмп, той намира начин да процъфтява, пише финансовият коментатор на New York Times Джеф Сомър.

Технологичните акции се изстреляха нагоре, подхранени от надеждите за напреднал изкуствен интелект (AI). Nvidia, която произвежда много от чиповете, които захранват изкуствения интелект, премина нов пазарен праг това лято и стана първата компания, чиято стойност надхвърли 4 трлн. долара. Сега формира около 8% от стойността на целия борсов индекс S&P 500.

Nvidia има по-голям пазарен дял от всяка друга компания през последните 35 години – период, в който Leuthold Group, независима финансова изследователска фирма в Минеаполис, проследява тези данни.

Но не може да говорим само за Nvidia, казва Сомър и допълва, че по данни на FactSet на американския пазар има още девет компании на стойност поне 1 трлн. долара. Всички – с изключение на Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, са технологични компании в широкия смисъл на думата. Microsoft и Apple се оценяват на повече от 3 трлн. долара; Alphabet (Google) и Meta (Facebook) струват повече от 2 трлн. долара; следват Broadcom, друг голям производител на чипове, и Tesla (да, автомобилна компания, но с технологични характеристики). Berkshire Hathaway е последна в списъка с капитализация от около 1 трлн. долара.

Технологиите са тези, които властват. Това е изявление, което би могло да се направи през 1999 г., по време на дот-ком балона, но сега важи още по-силно: днес фондовият пазар е много по-концентриран, с преобладаващо тежест на бързо растящите технологични акции.

Инвеститорите с голяма тежест на технологичните компании в портфейлите си – а това вече включва всички, които притежават целия пазар на акции чрез индексни фондове – реализират печалби.

Но когато пазарът на акции стане толкова небалансиран, рисковете са многобройни.

Крайности, крайности

След резките спадове през април, предизвикани от налагането от администрацията на Тръмп на най-високите мита от 30-те години на миналия век, S&P 500 преживява неочаквано добри времена. Технологичният сектор е отговорен за по-голямата част от ръстовете.

От началото на годината до края на юли секторът на информационните технологии, воден от Nvidia, Microsoft, Broadcom, Palantir Technologies и Oracle, отчита почти 54% от общата възвръщаемост от 8,6% на S&P 500, посочва Хауърд Силвърблат, старши индексен анализатор за S&P Dow Jones Indices. Секторът на комуникационните услуги, към който принадлежат Meta, Netflix и Amazon, е отговорен за още 15,4% от възвръщаемостта на S&P 500. Това означава, че заедно тези два технологични сектора носят почти 70% от общата възвръщаемост на целия индекс.

Пазарът изглежда още по-небалансиран, когато разгледаме отделните акции. Nvidia е големият гигант, отговорен за 26,2% от общата възвръщаемост на S&P 500. А следващите четири акции са Microsoft с 21,6% от общата възвръщаемост на S&P 500 до края на юли, Meta – с 9,8%, Broadcom – с 8,3%, и Palantir – с 4,5%.

Ако не друго, тези статистики подценяват ролята на Nvidia като стълб на пазара. Компанията е както ключов играч, така и водещ бенефициент в надпреварата за създаване на усъвършенстван, генеративен AI, който един ден ще бъде по-добър, поне в някои аспекти, от човешкия интелект. Битката вече е в ход. Alphabet, Microsoft, Meta и Amazon обявиха планове за капиталови разходи в размер на 400 млрд. долара през тази година, голяма част от които за AI инфраструктура.