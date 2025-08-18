За Сам Алтман АІ пазарът може би вече е в балон

Пазарът на изкуствен интелект (АІ) се намира в балон – на това мнение поне изглежда е изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман.

„Когато се появят балоните, умните хора стават свръхразвълнувани за зрънце истина“, заяви Алтман пред репортери в края на миналата седмица, цитиран от CNBC.

„Намираме ли се във фаза, в която инвеститорите като цяло са свръхразвълнувани за AI? Според мен да. AI ли е най-важното нещо, което се е случило от много дълго време насам? Моето мнение също е да“, заяви той.

Алтман сравни тази динамика с дот-ком балона в края на 90-те. Между март 2000 г. и октомври 2002 г. технологичният индекс Nasdaq е загубил близо 80% от стойността си, след като голяма част от засегнатите интернет компании не са могли да генерират приходи или печалби.

Коментарите на едно от водещите лица в сектора на изкуствения интелект засилва притесненията на експертите и анализаторите, че инвестициите в АІ се движат прекалено бързо.

Според Рей Уонг, главен изпълнителен директор на базираната в Силициевата долина компания Constellation Research, коментарите на Алтман са до известна степен верни, но рисковете зависят от отделните компании, каза той за CNBC.

„От гледната точка на по-широките инвестиции в АІ и полупроводници… Не го виждам като балон. Фундаментите във веригата на доставките остават силни и дългосрочната посока на АІ тенденцията подкрепя продължаването на инвестициите“, допълва той.

Притсненията на мнозина от надуването на АІ балон достигнаха нови върхове в началото на годината, когато китайският стартъп DeepSeek пусна своя конкурентен модел. Компанията съобщи, че една от версиите на модела е била тренирана за под 6 млн. долара – частица от милиардите, харчени от американските пазарни лидери като OpenAI.

По-рано този месец Алтман заяви пред CNBC, че регулярните приходи на OpenAI са напът да задминат 20 млрд. долара тази година, въпреки че компанията остава без печалба.