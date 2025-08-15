Сам Алтман: OpenAI е готова да инвестира трилиони долари в инфраструктура

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман планира неговата компания да похарчи в инфраструктурата трилиони долари с течение на времето, като това ще подкрепи разработването и управлението на услуги за изкуствен интелект (AI). Алтман само трябва да намери начин да набере тези средства, пише Bloomberg.

„Очакваме OpenAI да похарчи трилиони долари“ за изграждане на центрове за данни в „не много далечно бъдеще“, заяви Алтман пред група журналисти по време на събитие.

Той посочва, че стартъпът разработва нов начин за финансиране на тези разходи. „Подозирам, че можем да проектираме много интересен нов вид инструмент за финансиране“, посочва той.

През януари Алтман се присъедини към Масайоши Сон от SoftBank Group Corp. и Лари Елисън от Oracle Corp. на посещение в Белия дом, за да обявят четиригодишно инфраструктурно предприятие на стойност 500 млрд. долара, наречено Stargate. Въпреки това Алтман предвижда OpenAI да похарчи много повече, отколкото проектът Stargate изисква сега.

Алтман говори и за бързия растеж на ChatGPT, възможността за криптиране на чатовете за по-добра поверителност, като потвърди интереса на OpenAI към закупуване на браузъра Chrome, ако федерален съд разпореди на Google, част от Alphabet Inc., да го отдели.

Алтман също така каза, че вижда паралели между настоящата инвестиционна лудост около изкуствения интелект и дот-ком балона в края на 90-те години на миналия век. И в двата случая, според Алтман, „умните хора“ са се „въодушевили“ от новата технология. Но във всеки случай тази технология е „реална“ и е готова в крайна сметка да окаже трайно въздействие върху бизнес света и обществото, посочва Алтман.

По думите му „обществото като цяло“ е малко вероятно да съжалява за огромните инвестиции в AI. Той все пак признава, че някои от настоящите оценки на стартъп компании са „безумни“ и представляват „ирационално поведение“.

Поне част от пътя на OpenAI към финансиране на значителните разходи за разработване на изкуствен интелект вероятно ще включва първично публично предлагане в бъдеще, въпреки че Алтман отказа да даде конкретен график. OpenAI в момента работи по завършването на сложно корпоративно преструктуриране, което тече от месеци.

„Мисля, че има вероятност някой ден трябва да станем публични“, заяви Алтман.

Той също така отбелязва, че не е особено „подходящ“ за изпълнителен директор на публична компания.

Голяма част от фокуса му в дискусията пада върху трудното внедряване на GPT-5 през последната седмица. Новият модел, който Алтман рекламираше с месеци, беше посрещнат със смесени отзиви и объркване от много потребители. Някои бяха разочаровани от стила на писане и характера на GPT-5; други се оплакаха, че любимите им модели на практика са били премахнати след старта. В отговор на това OpenAI издаде серия от корекции.

„Мисля, че тотално объркахме някои неща при внедряването“, признава Алтман. „Научихме урок за това какво означава да се надгради продукт за стотици милиони хора за един ден и какви са разликите в привързаността, която хората имат към този продукт в сравнение с предишните продукти“, добавя той.