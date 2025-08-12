IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Мъск обвинява Apple в несправедливо фаворизиране на OpenAI на iPhone

Това е първият голям конфликт, в който Мъск се забърква след драмите си с Тръмп

09:42 | 12.08.25 г.
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Илон Мъск остро разкритикува практиките на Apple в магазина ѝ за приложения, обвинявайки производителя на iPhone, че фаворизира OpenAI, пише Bloomberg.

Милиардерът основател на xAI Holdings, където сега попада екипът за изкуствен интелект Grok и социалната мрежа X, заяви, че Apple прави невъзможно всеки друг, освен OpenAI, да достигне върха на класациите на App Store. В закачена отгоре публикация в своя акаунт в X, Мъск пита дали Apple „си играе на политика“, като не акцентира върху неговите продукти.

Коментарите му бележат най-голямата битка, започната от Мъск, след конфронтацията му с президента на САЩ Доналд Тръмп през юни, когато всеки от тях публикува забележки към другия в собствената си социална мрежа. Представители на Apple и OpenAI не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

 

 

Мъск допълва, че xAI ще предприеме правни действия срещу това, което той смята за нарушение на антимонополното законодателство. Apple и OpenAI - чийто чатбот ChatGPT е най-изтегляното безплатно приложение за iPhone в САЩ, пред Grok, който заема пето място - имат партньорство около изкуствения интелект, вграден в най-новите iPhone.

54-годишният Мъск има дългогодишна вражда с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, която датира от разногласия, довели до раздялата им, след като двамата основаха OpenAI заедно.

40-годишният Алтман сега отговори на обвиненията в нередности, като насочи фокуса към начина, по който Мъск управлява мрежата X, предполагайки, че я манипулира, за да обслужва личните си интереси.

„Но OpenAI просто ще остане фокусирана върху създаването на страхотни продукти“, добави Алтман в публикацията си в X.

Последна актуализация: 09:42 | 12.08.25 г.
OpenAI Apple iPhone Илон Мъск Сам Алтман изкуствен интелект xAI Grok
