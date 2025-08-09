Новият модел на OpenAI беше посрещнат със смесени отзиви и объркване

В продължение на месеци главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман не спираше да хвали възможностите на GPT-5, определяйки пускането му като основополагащ момент за компанията. Но в първите 24 часа след пускането му, новият модел получи смесени отзиви, пише Bloomberg.

По време на премиерата в четвъртък OpenAI заяви, че GPT-5 е по-добър в програмирането и разсъжденията при сложни проблеми и го рекламира като достатъчно напреднал, за да превърне чатбота ChatGPT в експерт с докторска степен. Някои потребители, които имаха ранен достъп, похвалиха модела, с някои уговорки. „Това е новият ми любим модел“, написа разработчикът Саймън Уилисън в публикация в блога си, наричайки го „компетентен“ и „понякога впечатляващ“. Той добави: „Той не е драматично отклонение от това, което имахме преди.“

В различни социални мрежи обаче потребителите на ChatGPT изразиха разочарование, че GPT-5 продължава да измисля информация и да среща трудности с прости математически и правописни въпроси. Ноа Джансиракуза, доцент по математика в университета Бентли, твърди, че смята пускането на модела на пазара за „неубедително“. Въпреки че има „някои подобрения, те са много по-незначителни, отколкото се надявах“, допълва той.

Поне част от реакцията може да се сведе до объркване относно това какво се случва „зад кулисите“. За разлика от предишния софтуер на OpenAI, GPT-5 автоматично превключва между модели с различна степен на сложност в зависимост от заявката. Този подход може да помогне за максимално използване на изчислителните ресурси на компанията, но също така означава, че потребителите може невинаги да взаимодействат с най-мощната версия на технологията на OpenAI.

Например, помолен да определи колко пъти буквата „b“ се появява в „blueberry“, GPT-5 първоначално казва „три“ . Когато му е казано да „мисли по-усилено“, обаче, GPT-5 изглежда задейства по-усъвършенствания си модел на разсъждение и дава правилния отговор.

В петък Алтман отговори на част от обратната връзка и каза, че има проблем със системата. „GPT-5 ще изглежда по-умен от днес“, каза той. „Вчера автоматичният превключвател се счупи и беше извън строя за част от деня и резултатът беше, че GPT-5 изглеждаше много по-глупав.“

Залогът е висок. OpenAI се бори да изпревари нарастващата конкуренция в областта на изкуствения интелект (AI) от страна на различни играчи от САЩ и Китай. Компанията също така се бори да убеди бизнеса и индивидуалните потребители да плащат за нейните премиум услуги, за да компенсира огромните разходи за кадри, чипове и центрове за данни в подкрепа на развитието на технологията.

Базираната в Сан Франциско компания даде старт на бума на генеративния АИ преди близо три години с пускането на ChatGPT, който първоначално се захранваше от по-ранен модел, наречен GPT-3.5. Оттогава компанията пусна серия от все по-усъвършенствани системи, включително множество опции, имитиращи процеса на човешкото мислене.

С развитието на системите с изкуствен интелект става все по-трудно да се каже окончателно как се представят различните услуги. Към обяд в петък GPT-5 се издигна до върха на различни категории в LMArena - популярна класация за модели с изкуствен интелект, базирана на потребителски класации. Но друг бенчмарк, ARC-AGI-2, поставя GPT-5 зад последната версия на Grok от xAI на Илон Мъск.