OpenAI пусна по-мощен нов модел за програмиране и творческо писане

OpenAI въвежда по-мощен и дългоочакван нов модел за изкуствен интелект (AI), наречен GPT-5, борейки се да изпревари нарастващата конкуренция от различни играчи в САЩ и Китай, пише Bloomberg.

GPT-5, който беше представен по време на събитие, излъчвано на живо в четвъртък, е проектиран да бъде по-добър в програмирането и творческото писане, както и в разсъжденията чрез сложни заявки. В брифинг пред репортери тази седмица главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман го нарече „значително подобрение“ спрямо предишните AI модели на компанията. „За първи път наистина се усеща като да говориш с експерт по всяка тема“, коментира той.

OpenAI ще направи GPT-5 широко достъпен за всички потребители, ползащи безплатната услуга, както и за плащащите абонати на ChatGPT, считано от четвъртък, като образователните и корпоративните клиенти ще получат достъп през следващата седмица.

Базираната в Сан Франциско компания даде старт на бума на генеративния изкуствен интелект преди близо три години с пускането на ChatGPT, който първоначално се захранваше от по-ранен модел, наречен GPT-3.5. Оттогава компанията пусна серия от все по-усъвършенствани системи, включително множество опции, имитиращи процеса на човешко разсъждение, и агенти с изкуствен интелект, предназначени да изпълняват задачи от името на потребителя с минимална или никаква намеса.

През по-голямата част от тази година имаше засилени спекулации около GPT-5, като част от тях бяха подхранени от самия Алтман. През април той заяви, че GPT-5 ще бъде „много по-добър“, отколкото компанията първоначално е очаквала. Съвсем наскоро Алтман изрази някои лични опасения относно възможностите на новия модел в сравнение със неговите собствени. „Получих имейл с въпрос, който не разбирах съвсем, и го поставих в модела, а той му отговори перфектно“, разказа Алтман в подкаст. „Чувствах се безполезен в сравнение с изкуствения интелект.“

Новият модел реагира по-бързо на потребителите, отговаря по-добре на запитвания и също така си измисля неща по-рядко от предишните модели, споделя Ник Търли, който ръководи екипа на OpenAI за ChatGPT. „Когато говорите с това нещо, усещането е малко по-естествено“, казва Търли.

OpenAI въвежда и четири предварително зададени индивидуалности, от които потребителите на ChatGPT могат да избират, за да персонализират по-добре взаимодействията си с чатбота.

С GPT-5 ChatGPT може също така да определи кога да прекара повече време в размисъл върху потребителско запитване и колко време да отдели за това. Автоматичното правене на това, вместо потребителите да избират дали да използват типичен голям езиков модел или система за разсъждения, може да се възползва максимално от изчислителните ресурси на компанията и да даде на потребителите най-желания отговор.

От решаващо значение е, че OpenAI позиционира модела като особено полезен за компютърно програмиране. Все по-голям брой големи технологични фирми и стартъпи пуснаха AI асистенти, целящи да помогнат на разработчиците на софтуер с различни умения да ускорят процеса на писане и отстраняване на грешки в код.

„Тази идея за софтуер при поискване ще бъде определяща част от новата ера на GPT-5“, казва Алтман.