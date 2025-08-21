Доминацията на САЩ на фондовия пазар е зов за събуждане на Европа

Миналата година Лондонската фондова борса обнови церемонията по посрещане на нови компании в редиците си, като включи конфети, лъскави видеоклипове и кинематографична музика.

От началото на тази година, по даннина Dealogic, шест компании са листнали акциите се във Великобритания, като са набрали 208 млн. долара – най-малката сума от три десетилетия насам, пише The Wall Street Journal.

Ситуацията не е особено по-добра и отвъд Ламанша въпреки растящите фондови пазари. Първичните публични предлагания в континентална Европа са намалели почти наполовина по стойност в сравнение с миналата година.

Набирането на средства в САЩ междувременно скача с 38% до около 40 млрд. долара. Първичните публични предлагания (IPO) са се увеличили повече от два пъти по стойност в Хонконг след период на спад.

Технологични звезди като шведската компания за плащания „купи сега, плати по-късно“ Klarna и британския дизайнер на чипове Arm избягват местните пазари и избират вместо това да листнат акциите си в Ню Йорк. Големите групи на фондовия пазар изчезват, защото или са изкупени от американски компании, или преместват листванията в САЩ, където бизнесът расте по-бързо. Примери за това са британската компания за разплащания Wise и компанията за спортни залози Flutter Entertainment.

„За европейците, които са отговорни за бъдещето, това е съществен зов за събуждане“, коментира Стефан Бужна, главен изпълнителен директор на Euronext, която притежава седем фондови борси в региона. Европа не иска да „бъде просто зона между Америка и Азия“, добавя той.

Амстердам и Лондон са пионери в създаването на публична търговия с акции още преди векове. Така са набрани средства за пътуванията до Азия, Африка и Карибите, довели до създаването на европейските колониални империи.

Сега европейските фондови пазари са изправени пред криза на бездействие. Не само обемите на листванията, но и самите борси се свиват. Ускорен от глобалната промяна към по-голяма частна собственост върху бизнеса, броят на листванията в Лондон е намалял с една пета за пет години до около 1600. Общата пазарна стойност на борсата в Лондон е около 5 трлн. долара, докато пазарната капитализация само на Nvidia достига 4,4 трлн. долара.

Следващата година Wise и специалистът по машини Ashtead ще преместят основните си листвания в САЩ от Лондонската фондова борса (LSE), която е част от по-широката Лондонска фондова борса (FTSE Group). Засилват се и спекулациите, че AstraZeneca - най-голямата компания във FTSE 100, може да направи същото.

В скорошно интервю в Ню Йорк главният изпълнителен директор на фармацевтичната група Паскал Сорио отказа да коментира дали обмисля преместване на листването. „Ние сме много ангажирани с Великобритания“, коментира той, но добавя: „Реалността е, че с течение на времето инвестициите се преместват в САЩ“.

AstraZeneca наскоро обеща да инвестира 50 млрд. долара в САЩ до 2030 г.

Европейските лидери виждат увяхването на борсите като извънредна ситуация - и един от виновниците за икономическата стагнация на Европа, ниската производителност и нарастващата разлика в богатството между нейните граждани и американците.

„Създаването на богатство ще се случи на учителите от Тексас и служителите в публичния сектор в Калифорния, а не на европейските пенсионери“, коментира Щефан Лайтнер, главен изпълнителен директор на Deutsche Börse, оператор на Франкфуртската фондова борса.

