След години на проблеми, най-рисковите акции отново поскъпват

Последните няколко години бяха трудни за акциите на компаниите с малка пазарна капитализация. Индексът Russell 2000 за последно отбеляза рекордно високо ниво на 8 ноември 2021 г. и все още е с почти 3% под него. Освен ако до петък не се случи нещо драстично, това ще бъде най-дългата серия без рекорд за измерителя на компаниите с малка пазарна капитализация от времето на дот-ком балона. За сравнение, широкият пазарен показател S&P 500 е отбелязал 19 рекорда само през тази година, пише Bloomberg.

Но нещата започват да изглеждат по-положително - акциите на тези компании поскъпват през последните седмици, а Russell 2000 е отбелязал ръст от 7,3% от началото на август. Тъй като Федералният резерв на САЩ изглежда готов да понижи лихвените проценти на заседанието си следващия месец, има основания да се очакват още печалби от бенчмарка, който включва регионални банки и индустриални компании, които биха могли да се възползват от по-либералната парична политика.

„Потенциалът определено е налице“, казва Мат Мейли, главен пазарен стратег в Miller Tabak + Co. „Сега наблюдаваме инерция, която отдавна липсваше.“

Все пак той предупреди, че инвеститорите трябва да бъдат внимателни и не бива да се ентусиазират прекалено. И не е единственият.

„Все още не смятаме, че само съкращенията на лихвите могат да доведат до период на устойчиво превъзходство на компаниите с малка пазарна капитализация без по-силна икономическа обстановка от настоящата или прогнозираната от икономическата общност като цяло“, предупреждава Лори Калвасина, ръководител на отдела за проучване на стратегиите за американски акции в RBC Capital Markets.

Трейдърите са скептични

Междувременно сигналите от пазара на опции показват, че трейдърите са скептични относно силата на подема. „Позиционирането остава много късо“, коментира Даниел Кирш, ръководител на отдела за опции в брокерската компания Piper Sandler Cos.

Съдбата на Russell 2000 вероятно зависи от съдбата на най-големите технологични компании в САЩ, посочва Майли. Ако акциите на Nvidia, Amazon, Apple и останалите от „Великолепната седморка“ продължат да поскъпват или поне компаниите запазят настоящите си високи оценки, това ще насърчи инвеститорите да се преориентират към останалата част от фондовия пазар, посочва той.

„Има разлика между разширяване на пазара и ротация“, изтъква експертът. „Докато акциите на техгигантите поскъпват, може да има ротация. Ако обаче те поевтиняват, пазарът ще последва тази тенденция и продавачите ще ликвидират в брой, вместо да се преориентират от компаниите с голяма капитализация към акциите на по-малките компании“, добавя той.

„След като инвеститорите се върнат от почивка, ще видите по-голям интерес към тактически ходове, чувствителни към лихвените проценти, преди заседанието на Фед през септември“, смята Ейми Силвърмен, ръководител на отдела за стратегии за деривати в RBC.

Или, по-просто казано, това позволява на инвеститорите, които са претърпели загуби от залози в полза на компании с малка пазарна капитализация, да реализират печалби, като същевременно защитят позициите си.

„Това е алтернативата, ако не сте напълно сигурни, защото вече сте били излъгани прекалено много пъти“, казва Кристофър Джейкъбсън, съръководител на стратегията за деривати в Susquehanna International Group.