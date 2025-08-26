IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Технологичното рали показва признаци, че губи инерция

Инвеститорите са в очакване на ключовия отчет на Nvidia, който да покаже накъде се движи AI пазарът

Снимка: Cedric von Niederhausern/Bloomberg
Перспективата за по-ниски лихвени проценти стимулира много части от пазара – фирмите за недвижими имоти, банките и производителите. Прогнозата за най-популярните акции на Wall Street – тези на технологичните гиганти от Великолепната седморка, които отведоха основните индекси до рекордни нива – са много неясни, пише Wall Street Journal.

Тези пазарни лидери – Amazon.com, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla – напоследък бяха засипани с въпроси относно потенциала на изкуствения интелект, опасения относно все по-големите им оценки и конкуренцията от досега необичайни части на пазара.

През следващите дни технологичният сектор ще се изправи пред важен тест, когато Nvidia, най-високо оценената публична компания в света, отчете финансовите си резултати. Това, което инвеститорите ще научат от него, може да бъде ключово за по-нататъшните борсови ръстове.

43-годишният Джошуа Бойер твърди, че през последните дни е намалил експозицията си към технологични акции с мегаголяма капитализация като Nvidia, Microsoft и Meta с около 25%. Жителят на Финикс споделя, че акциите са поскъпнали спрямо резултатите на компаниите и казва, че е доволен от извънредно високата възвръщаемост през последните няколко месеца.

„Всеки път, когато видя, че имат прекалено голяма тежест, нямам нищо против да сваля малко пари от масата“, коментира той.

Бойер не е единствен. Дори и след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл предизвика поскъпване на акциите в петък, открехвайки вратата за намаляване на лихвите през септември, технологичният сектор отчете 1,6% спад на борсата за седмицата, изоставайки от сектори на S&P 500 като енергетиката и недвижимите имоти, които прибавиха по повече от 2 на сто.

А данните показват, че много индивидуални инвеститори – често най-ентусиазираните фенове на технологичните компании, са станали по-предпазливи. Във вторник те продаваха акции за първи път от два месеца по време на големите спадове на технологичните дружества, особено фирми като Palantir, Alphabet и Broadcom, сочи доклад на JPMorgan.

Нарастващите съмнения отразяват много по-рязък обрат в търговията с книжа, свързани с изкуствения интелект от по-рано тази година, когато новият и по-евтин модел на китайската DeepSeek разтърси технологичните инвеститори и изтри 1 трлн. долара пазарна капитализация само за ден.

Анализатори твърдят, че условията са предпоставка за отдръпване. Nasdaq се е покачил с около 41% от дъното си от 8 април, тласкайки оценките на някои от най-големите технологични фирми до изключително високи нива. В същото време упорито високите инфлационни показатели и задълбочаващите се проблеми на пазара на труда притесниха някои инвеститори. Мнозина пък очакваха Пауъл да е предпазлив относно намаляването на лихвите в петъчната си реч.

(Продължава на следващата страница)

Алехандро
$32 млрд., без да е изкарала нито един продукт наяве. Това за мен е притеснително, но пък за аналитичния отдел на МЕТА, явно е евтино, и ще донесе трилиони. Кой знае, кой може да каже какво ще се случи след само 5 години?! А след 10?!
Алехандро
- оценки 7, 15, 20 милиарда долара, срещу какво, срещу големи приходи?! Нищо подобно, където имаше приходи - бяха миниатюрни, а повечето - нямаха никакви. Разбираш ли сега, каква е разликата с днешно време, когато гигантите отчитат гигантски приходи?! не някакви бъдещи, виртуални, а реални планини с пари, голяма част от които инвестират!Това се опитвам да обясня на много хора, малко ме разбират. Сега, например това, че съвсем млада компания, на 1 годинка, на Иля Суцкевер, се оценява от МЕТА на
Алехандро
До: Az_KochoПърво, да уточня, че много мразя, хора с претенции, каквито ти явно имаш, почват да ми крещят, пишейки с главни букви, без да са им дал основание, което се счита за много просташко. Второ - в грешка си, не са 4-ри, а само една - НВИДИЯ, която дърпа като локомотив с ядрено гориво,и няма никакви притеснения за нейното бъдеще. Отново за твоя любим дотком балон - чувал ли си за Chemdex.com, Commerce One и др.? Знаеш ли какво беше общото при тях - огромни пазарни оценки за тогава -
Az_Kocho
До: Алехандро....Наясно ли си че ЦЯЛАТА ФОНДОВА БОРСА, се крепи вече не на magic 7 а на magic 4???? Наясно ли си какво ще се случи с борсата при срив на една от тези акции.Затова ти казах да провериш дотком балона когато всичко се крепеше на него и още две акции, ТОЧНО КАКТО СЕГА!!!
Алехандро
До: Az_Kocho...Говориш, както и много други "експерти", за небивалици, несравними неща. Ти наясно ли се въобще какви колосални, немислими приходи отчитат технологичните компании за тримесечие, че и на всичкото отгоре - нарастват, непрекъснато, като прогнозата е да нарастват с между 15 и 23 процента и в следващите 3 години. Амазон има годишни приходи 670 МИЛИАРДА! Само една компания!!! А след това, когато AI вече ще е във вихъра си, имаш ли виждане?! Аз имам!
Az_Kocho
До: Алехандро....Ако си спомняш дотком балона си представи AI като балон надут по 5.Тези неща винаги завършват зле!
Алехандро
Само да попитам - за индекса на страха, чува ли ли сте?! Свидетели сме на най-големият срив на VIX (-69% за 20 седмици) в историята (1990-2025). VIX е индексът на страха и когато пада толкова рязко означава, че пазарите преминават от период на висока несигурност/паника към спокойствие. Исторически, след подобни сривове на волатилността, S&P 500 носи силни средни доходности: 6 месеца: +9.3% 1 година: +19.8% 2 години: +37.0% 3 години: +52.0% Толкова от мен! Хубав ден!
Aлexaндpo
До: Алеху*, нещо се опита да кажеш ли, ТролБоте?
Алехандро
Московската биржа е сигурно убежище! Нали, форумвата?!
