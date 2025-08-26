Технологичното рали показва признаци, че губи инерция

Перспективата за по-ниски лихвени проценти стимулира много части от пазара – фирмите за недвижими имоти, банките и производителите. Прогнозата за най-популярните акции на Wall Street – тези на технологичните гиганти от Великолепната седморка, които отведоха основните индекси до рекордни нива – са много неясни, пише Wall Street Journal.

Тези пазарни лидери – Amazon.com, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla – напоследък бяха засипани с въпроси относно потенциала на изкуствения интелект, опасения относно все по-големите им оценки и конкуренцията от досега необичайни части на пазара.

През следващите дни технологичният сектор ще се изправи пред важен тест, когато Nvidia, най-високо оценената публична компания в света, отчете финансовите си резултати. Това, което инвеститорите ще научат от него, може да бъде ключово за по-нататъшните борсови ръстове.

43-годишният Джошуа Бойер твърди, че през последните дни е намалил експозицията си към технологични акции с мегаголяма капитализация като Nvidia, Microsoft и Meta с около 25%. Жителят на Финикс споделя, че акциите са поскъпнали спрямо резултатите на компаниите и казва, че е доволен от извънредно високата възвръщаемост през последните няколко месеца.

„Всеки път, когато видя, че имат прекалено голяма тежест, нямам нищо против да сваля малко пари от масата“, коментира той.

Бойер не е единствен. Дори и след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл предизвика поскъпване на акциите в петък, открехвайки вратата за намаляване на лихвите през септември, технологичният сектор отчете 1,6% спад на борсата за седмицата, изоставайки от сектори на S&P 500 като енергетиката и недвижимите имоти, които прибавиха по повече от 2 на сто.

А данните показват, че много индивидуални инвеститори – често най-ентусиазираните фенове на технологичните компании, са станали по-предпазливи. Във вторник те продаваха акции за първи път от два месеца по време на големите спадове на технологичните дружества, особено фирми като Palantir, Alphabet и Broadcom, сочи доклад на JPMorgan.

Нарастващите съмнения отразяват много по-рязък обрат в търговията с книжа, свързани с изкуствения интелект от по-рано тази година, когато новият и по-евтин модел на китайската DeepSeek разтърси технологичните инвеститори и изтри 1 трлн. долара пазарна капитализация само за ден.

Анализатори твърдят, че условията са предпоставка за отдръпване. Nasdaq се е покачил с около 41% от дъното си от 8 април, тласкайки оценките на някои от най-големите технологични фирми до изключително високи нива. В същото време упорито високите инфлационни показатели и задълбочаващите се проблеми на пазара на труда притесниха някои инвеститори. Мнозина пък очакваха Пауъл да е предпазлив относно намаляването на лихвите в петъчната си реч.

