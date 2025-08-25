Отчетът на Nvidia е следващото рисково събитие за борсите след решението на Фед

Инвеститорите са по-спокойни в началото на тази седмица, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл намекна, че предстоят намаления на лихвените проценти. Следващият тест за фондовия пазар ще бъде анализът на това, което движеше ръстовете през последните няколко години - еуфорията около изкуствения интелект (AI), пише Bloomberg.

Настроенията в началото на петък не бяха много ентусиазирани, като индексът S&P 500 се понижи пет поредни сесии - най-дългата му подобна серия от януари, тъй като инвеститорите от Wall Street се отказаха от залозите си, че Федералният резерв е напът да намали разходите по заемите. Коментарите на Пауъл изтриха тези опасения, донасяйки най-добрия ден на S&P 500 от месец май и извеждайки го на по-малко от два пункта от рекорд.

Сега е ред на Nvidia, която ще отчете тримесечните си резултати, след като пазарът затвори в сряда. Инвеститорите се надяват, че това може да успокои опасенията относно разходите за изкуствен интелект и реално да потвърди, че последното рали на фондовия пазар не е просто технологичен балон.

„Nvidia е ключова за фондовия пазар, защото всякакви признаци на по-нататъшни успехи ще бъдат горивото, което ще разпали този пазар“, смята Ерик Бейли, управляващ директор в Steward Partners. „Надвисналият риск е, че тази инвестиция в изкуствен интелект може да достигне пика си, ако не постигне резултати, а и перспективите за нея са предпазливи, което би разтърсило пазарите.“ Той притежава акции от компанията, но твърди, че е започнал да взема предпазни мерки след огромния ръст.

Размерът на Nvidia – тя е с най-голяма тежест в S&P 500 с почти 8% - и позицията ѝ в центъра на развитието на AI, я превръщат в индикатор за по-широкия пазар. Чиповете на технологичния гигант са навсякъде. 40% от приходите му идват от Meta Platforms, Microsoft, Alphabet и Amazon.com - всички те са сред 10-те компании с най-голяма тежест в S&P 500.

Nvidia е с най-голяма тежест в S&P 500. Графика: Bloomberg

Всичко това прави тримесечния отчет на Nvidia, както и прогнозата ѝ за бъдещето, важно пазарно събитие.

Натискът е фактор

„Натискът все още е наистина силен“, коментира Ким Форест, главен инвестиционен директор в Bokeh Capital Partners. „През последните няколко години толкова голяма част от стъпва върху Nvidia и нейните партньори. Така че съм малко нервна.“

Това не означава, че инвеститорите нямат представа какво ще покажат резултатите на компанията. Клиентите на Nvidia с мегакапитализация отчетоха предимно добри резултати по-рано през сезона на отчетите, включително дадоха обещания за увеличаване на милиардите долари за капиталови разходи. Това е обнадеждаващо за резултатите и перспективите на производителя на чипове.

„Nvidia има потенциала да бъде положителен катализатор“, смята Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth.

(Продължава на следващата страница)