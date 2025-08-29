Wall Street затвори с понижения, но S&P 500 записа четвърти пореден месец на растеж

Американските борсови индекси спаднаха в петък, тъй като инвеститорите изтеглиха част от печалбите след новия рекорд на S&P 500 и добрите резултати на Nvidia тази седмица, пише CNBC.

Широкият измерител S&P 500 завърши сесията с 0,64% по-ниско на ниво от 6 460,26 пункта, но все пак отбеляза четвъртия си пореден месец на растеж. Технологичният Nasdaq Composite загуби 1,15% и затвори на ниво от 21 455,55 пункта, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпи с 0,20% до 45 544,88 пункта.

Новите данни за инфлацията в САЩ разкриха, че повишаването на цените все още представлява риск. Основният индекс на разходите за лично потребление (Core PCE), който изключва разходите за храна и енергия и е наблюдаван внимателно от Федералния резерв, се повиши с 2,9% през юли, което съответства на очакванията, но представлява ускорение спрямо предходния месец и най-високото ниво от февруари насам.

"Фед отвори вратата за намаляване на лихвените проценти, но доколко ще я отвори, зависи от това дали слабостта на пазара на труда продължава да изглежда по-голям риск от ускоряващата се инфлация", коментира Елън Зентнър, главен икономически стратег в Morgan Stanley Wealth Management. "Днешният индекс на цените на потребителските стоки ще запази фокуса върху пазара на труда. Засега шансовете все още са в полза на намаление през септември."

Като се има предвид, че акциите вече бяха подложени на натиск преди публикуването на данните за инфлацията, Рос Мейфийлд от Baird смята, че пониженията през сесията в петък са свързани по-скоро с последните резултати на пазара. В четвъртък S&P 500 за първи път затвори над границата от 6500 пункта.

Дори и с петъчните загуби индексите приключват август със стабилни повишения. Dow записва над 3% ръст за август, а S&P 500 – почти 2%. Nasdaq отбелязва повишение от 1,6% за месеца.

Предстои септември, който в исторически план е слаб за основните американски борсови индекси. Септември е бил най-губещият месец за S&P 500, Dow и Nasdaq от 1950 г. насам, според The Stock Trader's Almanac, а S&P 500 в частност се е представял особено слабо през септември през последните 10 години, според Bespoke. Широкият пазарен измерител отбелязва средно 0,7% спад за месеца.

Обичайният любимец на Wall Street Nvidia беше сред най-губещите компании в петък, като цената на акциите ѝ задълбочи скорошните си понижения със спад от над 3%. Това се случи, след като Wall Street Journal съобщи, че китайският гигант в електронната търговия Alibaba е създал по-усъвършенстван чип, за да запълни празнината, оставена от Nvidia, която среща проблеми при продажбата на своите чипове в Китай. Американските акции на Alibaba поскъпнаха с около 13%.

Nvidia завърши сесията в четвъртък с леко понижение на цената на акциите, след като отчете силен ръст на приходите за предходното тримесечие и до голяма степен потвърди оптимизма на инвеститорите за изкуствения интелект.

Опасенията за митата отново излязоха на преден план след някои тревожни коментари. Caterpillar, например, предупреди, че може да претърпи удар от 1,5 до 1,8 млрд. долара през тази година заради митата на президента Доналд Тръмп, което изпрати цената на акциите с над 3% надолу. Gap също наскоро заяви, че митата ще натежат на печалбите.

Доходността по американските държавни ценни книжа леко се повиши в петък, като по 10-годишните ДЦК нарасна с повече от 2 базисни пункта до 4,23%, а по 30-годишните облигации се покачи с над 5 базисни пункта до 4,926%.

Златото поскъпна с около 1% в петък и е напът да постигне най-доброто си месечно представяне от април насам. Спот цената на метала нарасна с 0,9% до 3447,09 долара за тройунция. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през декември поскъпнаха с 1,2% до 3 515,70 долара. Стойността на златото е нараснала с 4,8% през август.

Доларът се задържа стабилен, но се очертава месечен спад от 2,2%. По-ниският курс на долара прави златото по-евтино за чуждестранните купувачи.