Глобалните кредитни пазари са притиснати от войната и изкуствения интелект

Индикаторите за кредитен риск се покачиха рязко в понеделник, тъй като ескалиращото напрежение в Близкия изток разтърси и без това напрегнатите пазари заради изкуствения интелект и частното кредитиране.

В САЩ индексът за възприеман риск за инвестиционните облигации отвори в понеделник на най-високите си нива от юни и се колебаеше рязко през сутрешните часове в Ню Йорк. Индексът се покачва с нарастването на възприемания кредитен риск, пише Bloomberg.

Индексите за кредитен риск на европейските фирми скочиха най-много от октомври, като обемът на търговия както с индексите за висококачествени, така и с нежелани кредитни суапове е поне шест пъти по-голям от средния, според данни, събрани от Bloomberg.

Военните действия в Близкия изток стават все по-интензивни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бомбардировките срещу Иран могат да продължат седмици.

Първичните пазари на дълг същевременно спряха. В САЩ всичките 15 кредитополучатели, включително емитент на голяма емисия облигации, планирали да продадат нови висококачествени облигации в понеделник, са се отказали, според неофициални коментари на застрахователи. В Европа също не са сключвани сделки в евро, британски лири или долари.

Държавните облигации същевременно поевтиняха, тъй като цената на петрола скочи най-рязко за последните четири години. Това породи опасения, че инфлацията ще се ускори и ще принуди търговците да намалят залозите си върху обхвата на намаляването на лихвените проценти в САЩ.

Събитията добавят несигурност към вече крехкия кредитен пазар, тъй като инвеститорите се притесняват, че изкуственият интелект може да наруши софтуерния сектор и други индустрии. Рисковите премии за висококачествени глобални корпоративни облигации се увеличиха с 0,85 процентни пункта през миналата седмица, най-много, откакто пазарите бяха разтърсени от обявяването на митата на американския президент Доналд Тръмп.

Освен това, частните кредитни фондове, по-специално, бяха подложени на интензивен контрол, след като Blue Owl Capital Inc. блокира обратно изкупуване в един от своите фондове и продаде портфолио от заеми на стойност 1,4 млрд. долара, за да върне капитала на инвеститорите. Предупрежденията на инвеститора активист Боаз Уайнстийн за „падането на колелата“ от пазара на стойност 1,8 трлн. долара също допринасят за тревогата.

Скокът в индикаторите за кредитен риск тази сутрин показва настроение за избягване на риска след началото на конфликта в Близкия изток, казва Марк Клег, старши трейдър фиксиран доход в Allspring Global Investments. По-високата доходност по държавните облигации обаче помага за стимулиране на висококачествения дълг, тъй като купувачите, ориентирани към доходността, продължават да подкрепят пазара, добавя той.

„Инвеститорите трябва да останат гъвкави, както видяхме през април миналата година“, посочва Клег. Емитентите, които се колебаеха да стартират сделки, вероятно „разговарят с дилъри по цял ден, за да планират“, добавя той.

Графика: Bloomberg

Дългът, емитиран от компании в логистичния сектор, може да пострада поради прекъсвания на веригата на доставки в Ормузкия проток – ключов воден път за петролните танкери. Същевременно дълговите инструменти на енергийните и отбранителни компании могат да се възползват, според Славомир Сорочински, ръководител на отдела за фиксиран доход в Crown Agents Investment Management.

По-широките настроения в кредитния сектор остават предпазливи заради повишените оценки и задлъжнелите позиции, добавя Сорочински.

В Азия инвестиционните доларови облигации извън Япония достигнаха най-високите си нива от седем месеца насам.

Графика: Bloomberg

Някои играчи обаче ускоряват планираните продажби на облигации въпреки нестабилността. Сред тях са китайски местни правителствени финансови инструменти и правителството на Монголия.

Емитенти в Азия извън Япония набраха над 8 млрд. долара в доларови облигации през миналата седмица въпреки разпродажбите на вторичния пазар, в сравнение със 700 млн. долара през седмицата преди празниците около Лунната Нова година.

По-широките глобални опасения, изострени от войната, се очаква да продължат да подхранват бягството от риска. Корпоративният кредит вече показва класически признаци на преминаване към качествено кредитиране. Спредовете по облигации с по-нисък рейтинг, включително по-рискови банкови облигации, се разширяват още повече, макар и от исторически ниски нива.