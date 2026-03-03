Конфликтът с Иран торпилира щатските индекси*

Основните щатски борсови индекси се сринаха на старта на сесията, с което заличиха положителните ефекти от понеделник, тъй като цените на петрола отново скочиха и трейдърите започнаха да се притесняват, че конфликтът между САЩ и Иран може да се проточи по-дълго от очакваното, съобщава CNBC.
Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 1125,14 пункта, или с 2,3%, до ниво от 47 779,64 пункта. Това е първи спад с над 1000 пункта за индекса от 10 април 2025 г.
Широкият измерител S&P 500 отчита понижение от 2,08% до 6738,53 пункта.
Технологичният показател Nasdaq Composite изтрива 2,12% от стойността си, смъквайки се до равнище от 22 266,17 пункта.
Цената на сорт Брент надхвърля 84 долара за барел, което представлява ръст от 8%, след скок от 6% в понеделник. Цената на американския лек петрол WTI скача с подобен темп до над 77 долара за барел след увеличение от 6% в понеделник.
Командирът на Иранската революционна гвардия заяви, че Ормузкият проток - най-важният транзитен маршрут за суров петрол в света - е затворен и че Иран ще атакува корабите, които се опитват да преминат по маршрута.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди междувременно, че конфликтът може да продължи повече от четири седмици.
„След като първоначално прие войната в Близкия изток спокойно в понеделник, тревожността на пазара се засили рязко за една нощ на фона на опасенията, че обезглавеното и лишено от лидер иранско правителство и военните ще извършат продължителен ответен удар, насочен към всяване на хаос в целия регион, като атакуват ключова икономическа и енергийна инфраструктура в продължение на седмици“, коментира пазарната динамика Адам Крисафули от Vital Knowledge. „Докато американските и израелските военни имат пълно господство в региона, те не могат да унищожат всяка евтина ракета или дрон, изстреляни от Иран, особено след като запасите от прехващачи бързо се изчерпват“.
Акциите на Amazon поевтиняват с над 2,3%, след като стана ясно, че атаки с дронове са засегнали два центъра за данни на звено на американската компания в Обединените арабски емирства. По информация на компанията съоръжение в Бахрейн също е било засегнато от удар в непосредствена близост.
На облигационните пазари доходността по 10-годшните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,063% и 4,71 на сто.
*Информацията е актуална към 17:20 ч. българско време.