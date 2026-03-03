Конфликтът с Иран торпилира щатските индекси*

Основните щатски борсови индекси се сринаха на старта на сесията, с което заличиха положителните ефекти от понеделник, тъй като цените на петрола отново скочиха и трейдърите започнаха да се притесняват, че конфликтът между САЩ и Иран може да се проточи по-дълго от очакваното, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 1125,14 пункта, или с 2,3%, до ниво от 47 779,64 пункта. Това е първи спад с над 1000 пункта за индекса от 10 април 2025 г.

Широкият измерител S&P 500 отчита понижение от 2,08% до 6738,53 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite изтрива 2,12% от стойността си, смъквайки се до равнище от 22 266,17 пункта.

Цената на сорт Брент надхвърля 84 долара за барел, което представлява ръст от 8%, след скок от 6% в понеделник. Цената на американския лек петрол WTI скача с подобен темп до над 77 долара за барел след увеличение от 6% в понеделник.

Командирът на Иранската революционна гвардия заяви, че Ормузкият проток - най-важният транзитен маршрут за суров петрол в света - е затворен и че Иран ще атакува корабите, които се опитват да преминат по маршрута.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 3 март.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди междувременно, че конфликтът може да продължи повече от четири седмици.

„След като първоначално прие войната в Близкия изток спокойно в понеделник, тревожността на пазара се засили рязко за една нощ на фона на опасенията, че обезглавеното и лишено от лидер иранско правителство и военните ще извършат продължителен ответен удар, насочен към всяване на хаос в целия регион, като атакуват ключова икономическа и енергийна инфраструктура в продължение на седмици“, коментира пазарната динамика Адам Крисафули от Vital Knowledge. „Докато американските и израелските военни имат пълно господство в региона, те не могат да унищожат всяка евтина ракета или дрон, изстреляни от Иран, особено след като запасите от прехващачи бързо се изчерпват“.

Акциите на Amazon поевтиняват с над 2,3%, след като стана ясно, че атаки с дронове са засегнали два центъра за данни на звено на американската компания в Обединените арабски емирства. По информация на компанията съоръжение в Бахрейн също е било засегнато от удар в непосредствена близост.

На облигационните пазари доходността по 10-годшните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,063% и 4,71 на сто.

*Информацията е актуална към 17:20 ч. българско време.