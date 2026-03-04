Тревогите около Ормузкия проток продължават да тласкат цената на петрола нагоре*

Цената на петрола продължава скока си в сряда, след като в Близкия изток избухнаха нови атаки, а инвеститорите оценяват плана на САЩ за застраховане и ескорт на танкери, преминаващи през Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 2,52% до 83,45 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,31% до 76,28 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Американската финансова корпорация за международно развитие (U.S. International Development Finance Corporation - DFC) ще предложи застраховка на кораби, за да гарантира потока на енергия и друга търговия, като при необходимост ще осигури и военноморски ескорт.

Ходът на САЩ идва след признаци за нарастващи сътресения за производителите в региона заради фактическото затваряне на ключовия търговски маршрут. Ирак - вторият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) – постепенно спира добива в находището „Румайла“, най-голямото в страната, както и проекта „Западна Курна 2“, според запознати източници. След приключване на процеса спирането ще засегне по-голямата част от производството на страната.

В Саудитска Арабия основните петролни складови бази се запълват бързо, според компанията за геопространствен анализ Kayrros.

Глобалният петролен пазар разтърсен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, като удари и контраудари се разпространяват все повече из Близкия изток. Конфликтът спря търговията, накара производителите да фиксират добива си и доведе до затварянето на голяма рафинерия и завод за износ на газ. Скокът в цените на суровия петрол, газа и петролните продукти засили опасенията от глобална енергийна криза.

„Военноморските ескорти ще бъдат лесни мишени за ирански атаки“, се казва в бележка на ING Groep NV от анализатори, сред които Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини. „Затова САЩ може да решат да изчакат с ескортирането на кораби, докато преценят, че способността на Иран да атакува е отслабена.“

Военните действия продължават вече пети ден. Израелските отбранителни сили съобщиха, че са започнали „широка вълна от удари“ по цели в Иран, докато Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че са прихванати девет дрона и две крилати ракети. Отделно Централното командване на САЩ съобщи, че досега е унищожило 17 ирански кораба, както и стотици пускови установки и дронове.

„Днес няма нито един ирански кораб в движение в Персийския залив, Ормузкия проток или Оманския залив и няма да спрем“, заяви адмирал Брад Купър във видео, публикувано в социалната мрежа X. Сред унищожените плавателни съдове е и „най-оперативната иранска подводница, която вече има пробойна в корпуса“, добави той.

Ормузкият проток е тесен морски път, който свързва Персийския залив с Индийския океан, като Иран се намира на север от него. Това е ключов коридор за глобалната енергийна търговия, по който преминава около една пета от световния петрол и газ. От началото на войната миналата събота танкерите избягват този тесен участък заради нарастващите рискове, включително заплахите от Техеран към плавателни съдове.

Фактическото затваряне на Ормузкия проток представлява огромно предизвикателство за вносителите на петрол и газ, включително за азиатските икономики, които са силно зависими от тези доставки. Някои от тях, сред които и Китай, разполагат със запаси, които могат да смекчат краткосрочни смущения, но продължителен конфликт бързо би ги изчерпал. Алтернативните доставки извън Близкия изток вероятно ще бъдат по-скъпи, като нарастващите транспортни разходи допълнително ще увеличат цените.

„Пазарът няма да се успокои, докато не види доказателства, че трафикът се възстановява към нормални нива“, заяви Вандана Хари, основател на анализаторската компания Vanda Insights.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) – базираната в Париж организация, която координира глобалното освобождаване на петролни резерви при смущения – проведе извънредна среща във вторник. Тя отбеляза, че страните членки разполагат с над 1 млрд. барела спешни запаси.

Извън Близкия изток, отраслов доклад показа, че запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 5,7 млн. барела миналата седмица. Официалните данни - след ръст от почти 16 млн. барела предходната седмица - се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 8:45 ч. българско време.