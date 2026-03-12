Шестте най-големи икономики в ЕС подкрепят единен финансов регулатор в ЕС

Шестте най-големи икономики в Европейския съюз (ЕС) са подкрепили плановете за централизиране на надзора върху някои от най-големите европейски финансови компании под един надзорен орган, според документ, видян от Politico.

Министрите на финансите на Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша и Испания – т.нар. група „E6“, са подкрепили идеята в писмо от шест страници, адресирано до Европейската комисия (ЕК), Еврогрупата и Съвета на ЕС.

Писмото очертава множество инициативи и срокове, които Брюксел трябва да следва тази година. Целта е да се създаде по-дълбок финансов пазар, за да се „укрепи потенциалът за растеж на Европа, да се подобри нейният икономически суверенитет и да се осигури по-здрава основа за финансиране на общи приоритети“, пише в писмото.

Сред най-спорните инициативи е въвеждането на надзор от страна на ЕС върху „най-системните, релевантни, трансгранични инфраструктури на финансовите пазари“. Същевременно има твърда съпротива от група по-малки държави, водени от Ирландия и Люксембург, които разчитат на своите прекомерно големи финансови сектори и не са склонни да отстъпят контрола на ниво ЕС.

Лидерите на ЕС ще обсъдят как най-добре да ускорят десетгодишните планове на Брюксел за създаване на финансов пазар от американски тип през следващата седмица след години на слаби резултати на фона на съперничещи си национални интереси. Ирландия вече алармира групата E6, тъй като по-малките страни се опасяват, че техните възгледи ще бъдат пренебрегнати, ако страните се обединят, за да интегрират финансовите си пазари.

В писмото министрите от E6 посочват, че създаването на „съюз на спестявания и инвестиции... се е превърнало в спешна стратегическа необходимост“ и че се ангажират да „предприемат действия както на европейско, така и на национално ниво“.

Сред другите цели са съживяване на пазара на блока за препродаден дълг или секюритизация, „сечене“ на виртуални евробанкноти и въвеждане на общоевропейско обслужване на едно гише за основаващи се компании, наречено 28-ият режим. Има и призиви за по-голяма прозрачност на фондовите пазари и натиск за законодателен пакет за рационализиране на финансовите правила на ЕС.

Търсене на мнозинство

Идеята за единен пазарен надзорник, който би играл роля, подобна на надзорния орган на Европейската централна банка (ЕЦБ) за банковото дело, отдавна е блокирана на ниво ЕС поради противопоставянето на малките държави и липсата на подкрепа от страна на Германия.

Подкрепата на големите икономики е пробив във вероятността за съгласие с плана, който Европейската комисия официално предложи през декември, но неофициално обсъжда от началото на финансовата криза.

Страните от E6 обаче няма да могат да направят това сами. Те първо ще трябва да потърсят „квалифицирано мнозинство“ в целия блок, за да приемат предложението. Този праг изисква подкрепата на 15 държави, които представляват поне 65% от ЕС. Ако това се провали, девет държави могат да се стремят към „засилено сътрудничество“ заедно, за да постигнат целите си.

Планът би довел до централизирането на надзора върху големи, трансгранични финансови фирми, като фондови борси и клирингови къщи, под егидата на базирания в Париж Европейски орган за ценни книжа и пазари.

Министрите призовават страните от ЕС да постигнат политическо споразумение по плана на Комисията до лятото.