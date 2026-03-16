Цената на петрола започва седмицата с ново повишение*

Цената на „черното злато“ се повишава допълнително в понеделник, след като Иран съобщи, че потокът от суров петрол от основния му износен хъб продължава след американска атака срещу военни обекти, както и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,32% до 104,5 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,26% до 98,97 долара за барел.

Фючърсите са поскъпнали с над 40% през последните две седмици. Ислямската република извърши ответни атаки срещу Израел и арабски държави, след като САЩ удариха военни обекти на остров Харг, през който минава по-голямата част от иранските петролни доставки.

Иранската агенция Fars съобщи, че износът от острова продължава нормално. Иранската армия заяви, че определени райони в Доха и Дубай, където са разположени американски сили, може да бъдат атакувани. Международното летище в Дубай временно спря полетите след инцидент с дрон.

Междувременно Тръмп заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че „изисква“ други държави да участват в защитата на Ормузкия проток – жизненоважния морски маршрут, който свързва Персийския залив с международните пазари.

Бомбардировките на остров Харг разшириха обхвата на конфликта, който според Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече е причинил най-голямото прекъсване на доставки в историята на световния петролен пазар. Трафикът през Ормузкия проток е почти спрял от началото на военните действия.

„Голяма част от геополитическата премия вече беше калкулирана в цените миналата седмица, така че търговците изглежда чакат по-ясни признаци за реална загуба на доставки, преди да вдигнат цените значително“, каза Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP в Чикаго. „След атаката срещу Харг изглежда, че пазарът оценява прекъсване на доставките, но не и пълен шок в предлагането“, добави той.

В интервю за Financial Times Тръмп заяви, че може да отложи планираната си среща на върха с китайския президент Си Дзинпин, ако Пекин не помогне за разблокирането на водния път. Той също предупреди, че НАТО ще има „много лошо“ бъдеще, ако страните членки не помогнат за Ормузкия проток.

На въпрос дали има преговори между САЩ и Иран, Тръмп каза, че Вашингтон разговаря с Техеран, но не е сигурен дали иранците са „готови“. Цените на петрола ще „се сринат“ веднага щом войната приключи, добави той. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви през уикенда, че Ислямската република не е поискала нито преговори, нито примирие.

Продължителният конфликт вече оказва натиск върху потребителите на енергия, като най-голямата китайска рафинерия намали производството, въпреки че официални лица заявиха, че стабилните енергийни доставки на Пекин могат да смекчат външните шокове на фона на волатилността при цените на петрола.

Като знак колко силно войната притиска глобалното предлагане на „черното злато“, МАЕ съобщи в неделя, че петрол от безпрецедентното освобождаване на стратегически резерви ще бъде предоставен незабавно в Азия. Изявлението дойде след решението за освобождаването на рекордните 400 млн. барела от резервите, обявено миналата седмица.

Япония започна освобождаването на запасите си в понеделник, докато САЩ се готвят да пуснат първата част от своя ангажимент от 172 млн. барела тази седмица. Вашингтон обаче представя тази мярка като обмен – по същество заем, който компаниите трябва да върнат по-късно с лихва.

