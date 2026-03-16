Тръмп заплаши да отложи срещата си със Си Дзинпин, ако Китай не помогне в Ормуз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отложи срещата си с китайския президент Си Дзинпин, ако Пекин не помогне за обезопасяването на Ормузкия проток, в момент когато войната на САЩ и Израел задушава доставките на петрол и обтяга отношенията между двете най-големи икономики в света, пише Bloomberg.

Тръмп изтъкна зависимостта на Китай от петрола от Близкия изток в интервю пред Financial Times и потвори искането Пекин да помогне за разблокирането на ключовия воден път. Ден по-рано републиканският лидер призова Китай да се присъедини към екипните усилия за изпращане на кораби към протока, през който преминава една пета от световните доставки на петрол.

„Нужно е хората, които се възползват от протока, да помогнат за гарантирането, че нищо лошо няма да се случи там“, заяви Тръмп в интервю за FT в неделя. Посещението му в Пекин, планирано за края на този месец, ще бъде твърде закъсняло, добави американският президент, подчертавайки нарастващата неотложност според него на усилията за противодействие на блокадата на протока от Иран.

Макар че Китай не е дал официаен отговор на искането, държавният вестник Global Times отхвърли идеята като опит на Тръмп да разпространи риска „на война, която Вашингтон започна и не може да довърши“. Коментарът, публикуван от националистическия таблоид в неделя вечерта, обяснява защо Пекин няма да подкрепи предложението.

„Струпването на военни кораби от множество държави на нестабилен воден път не създава сигурност. То създава огнища на напрежение. Ако само един кораб бъде поразен, последиците може бързо да излязат извън контрол“, пише изданието. Това е „по-скоро старателно планирано прехвърляне на риск“, допълва то.

Ръководителите на Китай и САЩ в областта на търговията проведоха среща в Париж, за да подготвят срещата между Тръмп и Си, като разговорите трябва да бъдат възобновени днес. Представители на администрацията на Тръмп заявиха също, че водят разговори с представители на съюзници, включително Великобритания, Южна Корея и Япония, за обезопасяване на протока, въпреки че до момента повечето страни изразиха предпазливост относно разполагането на ресурси в активна военна зона.

Япония и Австралия заявиха в понеделник, че не планират да изпратят кораби на военноморския флот в Близкия изток за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, предава Ройтерс.

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че страната ѝ, ограничена от конституцията, която предполага отказ от война, няма намерение да изпраща военни кораби за ескортиране на плавателни съдове в Близкия изток.

„Не сме вземали каквито и да е решения за изпращане на кораби за ескорт. Продължаваме да проучваме независимо какво може да направи Япония и какво може да се направи в правната рамка“, каза Такаичи пред парламента.

Австралия, която е друг ключов съюзник в Индо-Тихоокеанския регион на САЩ, заяви, че не е била помолена и няма да изпрати кораби на военноморския флот, за да помогнат за повторното отваряне на протока.

„Знаем колко е важно това, но не бяхме помолени за такова нещо или за наш принос“, заяви Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе, в интервю за държавната телевизия ABC.

Тръмп засили и натиска върху европейските съюзници да помогнат за защитата на протока, като предупреди, че НАТО я очаква „много лошо“ бъдеще, ако нейните страни членки не се притекат на помощ на Вашингтон.

Външните министри на страните членки на ЕС ще обсъдят днес подсилване на малка военноморска мисия в Близкия изток, но не се очаква да решат да разширят ролята си в блокирания Ормузки проток, заявиха дипломати и официални представители.

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на протока с Тръмп и с канадския премиер Марк Карни, заяви говорител на „Даунинг стрийт“ в неделя, а Южна Корея заяви, че ще направи внимателен преглед на искането на Тръмп.

Пътуванията по въздух в света останат силно нарушени поради войната в Иран, която затвори или ограничи достъпа до ключови центрове в Близкия изток, включително Дубай, Доха и Абу Даби, като принуди авиокомпании да отменят хиляди полети и блокира десетки хиляди пътници.

Доставките на реактивно гориво също будят притеснение, като властите във Виетнам предупредиха авиационната индустрия в страната да се подготви за възможно намаляване на полетите от април, след като Китай и Тайланд спряха износа на реактивно гориво поради войната в Иран.

Дронове причиниха пожар и осуетиха трафика на летището в Дубай

Нарушаването на енергийните пазари, породено от войната в Иран, е „суров урок“ за рисковете, свързани със зависимостта от изкопаеми горива, заяви секретарят на ООН по климатичните въпроси.

„Зависимостта от изкопаемите горива подкопава националната сигурност и суверенитет, като ги заменя с подчинение и нарастващи разходи“, ще заяви Саймън Стийл, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), пред представители на ЕС и министри на събитие в Брюксел в понеделник.

Въпреки че някои ирански плавателни съдове продължават да преминават, а няколко кораба от други страни също успешно преминаха през протока, той на практика е затворен за по-голямата част от трафика на танкери в света, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари и започнаха засилена бомбена кампания, при която поразиха хиляди мишени в страната.

Въпреки многократните твърдения на американските власти, че са унищожили военните способности на Иран, атаките с дронове продължиха да заплашват страните от Персийския залив и в понеделник.

Властите в Дубай заявиха, че са овладели пожар, но временно са спрели полетите на летището, след като при атака с дрон е бил поразен резервоар с гориво. Саудитска Арабия е прехванала 34 дрона в източната си част за един час, съобщиха държавните медии. Не се съобщава за пострадали при двата инцидента.

Американски официални представители реагираха на икономическата несигурност заради високите цени на петрола, като прогнозираха в неделя, че войната срещу Иран ще приключи в рамките на седмици и ще последва спад на цените на енергоносителите. Иран уверява, че остава „стабилен и силен“ и е готов да се отбранява.

Тръмп, който през уикенда заплаши с още удари срещу основния център за износ на петрол на Ирн, остров Харг, заяви преди време, че Иран иска да преговаря, но иранският външен министър Абас Аракчи опроверга твърдението му в неделя.

„Никога не сме искали спиране на огъня и никога не сме искали дори преговори. Готови сме да се отбраняваме, колкото е необходимо“, заяви той пред CBS.