Иран, а не САЩ, държи ключа към отварянето на световните енергийни пазари

Когато Saudi Aramco съобщи на купувачите на петрола ѝ в писмо от тази седмица, че няма ясна представа кое пристанище ще използва за износа през април, тя показа нова реалност – Иран, а не САЩ, държи ключа към повторното отваряне на световния енергиен пазар, пише Ройтерс.

В писмото, изпратено на купувачите на саудитски петрол по целия свят, се отбелязва, че те може да получат петрол от Червено море, но все пак може да го получат и от Персийския залив.

„Може да се обадя и на Иран, за да разбера кога ще приключи тази война, за да взема петрола си“, казва редовен купувач на саудитски петрол, след като получил писмото, докато войната в Персийския залив е в разгара си, а Иран блокира Ормузкия проток.

Коментарът отразява нарастващото убеждение във и извън Близкия изток, че макар САЩ и Израел да могат да обявят война по всяко време, Иран ще има последната дума за продължителността на най-тежкото нарушаване на доставките на петрол и газ в историята, както го определи Международната агенция за енергия (МАЕ).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заяви, че САЩ са близо до спечелването на бързо ескалиращата война, но посочената от него времева рамка варира от дни до седмици.

Иран отвърна на атаките на САЩ и Израел, изстрелвайки дронове и ракети срещу кораби в Ормузкия проток, като на практика спря притока на около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ към рафинерии, петрохимически заводи, електроцентрали и енергоемки промишлени сектори по целия свят.

Ръководители на компании от Близкия изток и техните западни колеги предупредиха, че само уверенията на САЩ за безопасност не са достатъчни за възобновяването на корабоплаването и производството дори ако боевете спрат незабавно.

Способността на Техеран да произвежда и използва евтини дронове означава, че Иран може да осуети или парализира корабоплаването и това може да продължи, много след като воюващите страни обявят край на военните операции.

Тръмп заяви, че САЩ може да изпратят военен ескорт, за да помогне за възстановяването на трафика през Ормузкия проток и призова съюзниците да изпратят военни кораби, за да обезпечат сигурността на протока.

Но морските ескорти няма да нормализират трафика, ако САЩ и Израел не договорят условия с Техеран, които включват спиране на атаките или заплахите срещу корабоплаването, казва високопоставен представител от енергийния сектор в Персийския залив и допълва, че танкерите му ще останат на място, докато Иран не гарантира безопасно преминаване.

„Досега не съм виждал нещо такова“, отбелязва той.

Ако САЩ и Израел обявят победа с условия, които Иран не приема, Техеран ще иска да покаже, че не е бил победен, като предизвика още нарушения с мини и дронове, счита Нийл Килиам от Chatham House.

Дронове атакуваха и центъра за товарене на петрол на ОАЕ Фуджейра в събота, само няколко часа след като САЩ поразиха военни цели на остров Харг, където се намира основният терминал на Иран за износ на петрол.

Иран изпраща послание, че няма безопасно пристанище в този конфликт и че Вашингтон няма да контролира условията на ескалацията, казва Хелима Крофт от RBC Capital, бивш анализатор на ЦРУ, като посочва възможността за атаки на проксита от Йемен в Ирак и другаде.

Йеменските хути, които са съюзници на Иран, може да увеличат още повече залозите за енергийната и корабната индустрия, а в по-широк план и за световната икономика, като атакуват пристанището Янбу на Саудитска Арабия в Червено море, единствения в момента алтернативен маршрут за износ на петрол на кралството.

Срив в доверието

Кризата предизвика срив на доверието в маршрутите за доставки и показа слабостта на региона в защитата на енергийната му система, казва енергиен съветник на иракското правителство. Поправката ще отнеме месеци, а застраховката на доставките ще бъде по-скъпа и по-трудна за намиране поради предполагаемия по-висок риск, допълва той.

Иранските атаки предизвикаха затваряне на рафинерии в Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Израел, като тласнаха цените на петрола и газа нагоре с 60%.

Дори при бързо решение на конфликта нарушаването на пазара ще продължи със седмици, казват анализатори, включително на Morgan Stanley.

Световните петролни компании може да забавят връщането в Персийския залив, като отложат възобновяването на работата на някои находища и създадат опасност за щети за хранилищата, считат анализатори от Rapidan Energy.

Затварянето на маршрути за корабоплаване принуди производители да намалят производството, тъй като вече не могат да изнасят барелите си. Aramco спря производството от две големи офшорни находища – Сафания и Зулуф, с което добивът от най-голямата страна производител в ОПЕК намаля с 20%.

В Ирак, който е на второ място, производството спадна със 70%, а в ОАЕ, третия по големина производител в ОПЕК, добивът се сви наполовина, казват анализатори.

Общо петролният добив от Близкия изток вече е намалял със 7 млн. до 10 млн. барела дневно, или 7-10% от световното търсене, сочат оценки на анализатори.

Катар спря напълно производството на втечнен природен газ, като намали с 20% световните доставки на LNG и уведоми клиентите, че може да не получат товари до май.

„Просто е – въпрос на сигурност. Не можем да рискуваме човешки животи“, коментира източник от сектора.