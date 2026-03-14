САЩ започват освобождаването на 86 млн. барела петрол от резервите

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп започва процес по освобождаване на 86 млн. барела суров петрол от резервите на страната, съобщава Bloomberg.

Доставките от стратегическия петролен резерв, част от мащабното освобождаване на 172 млн. барела, обявено в сряда, се очаква да достигнат до пазара до края на следващата седмица, съобщават от американското Министерство на енергетиката.

Освобождаването на всички 172 млн. барела се очаква да отнеме около 4 месеца. То е част от мащабната инициатива на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за отпускане на до 400 млн. барела координирано с други държави, за да се въздейства върху цените на суровия петрол, бензина, дизела и реактивното гориво, повишили се драстично заради войната в Иран.

Заради войната Иран спря корабоплаването в Ормузкия проток, през който преминава приблизително една пета от световния петрол. Това оказва политически натиск върху Тръмп да се справи с нарастващите разходи за горива преди междинните избори през ноември.

Съгласно условията за освобождаването на резервите, компаниите ще върнат заетия петрол на Министерството на енергетиката с допълнителни барели като премия. Офертите за участие в търга трябва да се подадат не по-късно от 17:00 ч. централно време на 17 март, казват от ведомството.

Администрацията на Тръмп е уредила да замени изтегления петрол с около 200 млн. барела през следващата година, съобщи Министерството на енергетиката по-рано тази седмица.