Възходящата тенденция на Wall Street продължава

Американският широк борсов индекс S&P 500 отбеляза ръст във вторник, като Wall Street продължи възходящата тенденция от предходната сесия на фона на развитието на конфликта в Иран, предаде CNBC.

S&P 500 приключи сесията с ръст от 0,25% до 6716,09 пункта, а технологичният бенчмарк Nasdaq Composite се повиши с 0,47% до 22 479,53 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 46,85 пункта, или 0,1%, до 46 993,26 пункта.

Колебанията в цените на петрола и последиците от войната в Иран продължават да влияят на настроенията на инвеститорите. Във вторник цените на петрола възобновиха възхода си, като европейският сорт Брент поскъпна с 3% значително над границата от 100 долара за барел.

Акциите на компаниите от сектора на дискреционните разходи в индекса S&P 500 отбелязаха повишение от 1% за деня, стимулирано от поскъпването на книжата на Expedia Group и Booking Holdings. Оптимистичните прогнози за приходите на авиокомпаниите Delta Air Lines и American Airlines оказаха подкрепа на сектора. Въпреки ръста във вторник от началото на месеца секторът е отбелязал спад от над 2%.

Енергетиката беше водещият сектор в индекса, като отбеляза ръст от малко над 1%, с който месечното повишение надхвърля 4%.

Скокът в цената на петрола настъпи, след като в понеделник американският президент Доналд Тръмп намекна, че се работи по създаването на коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия пролив. Впоследствие, във вторник, Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ не се нуждаят от помощта на НАТО или други държави за осъществяването на плановете за ескортиране на кораби през протока.

„За щастие, ние унищожихме иранската армия“, заяви Тръмп в публикацията. „Поради факта, че постигнахме такъв военен успех, вече не „се нуждаем“ от помощта на страните от НАТО, нито я желаем – НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ.“

Индексите отстъпиха от върховете си след публикацията, докато цената на суровия петрол отбеляза ръст, което подсказва, че инвеститорите са се надявали коалицията да се осъществи.

„Инвеститорите продължават да се надяват, че ще бъде намерено бързо и относително безболезнено решение на ситуацията и че то ще се окаже поредната възможност за покупки при спад в една дълга и относително непрекъсната поредица“, коментира пред CNBC Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers. „Налице са и значителни опасения да не бъде пропусната възможност, поради което... малките отскоци се превръщат в относително значителни възходящи движения, дори и да липсва фундаментална причина за това.“

Цените на петрола скочиха от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран поради опасения, че продължителното затваряне на Ормузкия проток може да доведе до глобално прекъсване на енергийните доставки.

Wall Street следи по-нататъшното развитие на войната, особено след като шефът на иранската служба за сигурност Али Лариджани е бил убит при въздушни удари през нощта по информация от израелския министър на отбраната Израел Кац.

„Пазарните участници вероятно предполагат, че това е много подобно на митата, наложени от САЩ в Деня на освобождението, и че това ще бъде краткотраен проблем, който ще приключи, веднага щом САЩ решат да се оттеглят от военния конфликт“, коментира Кристина Хупър, главен пазарен стратег в Man Group. „Мисля, че това е погрешно предположение. Митата са сравнително прост проблем за пазарите, защото могат да бъдат оттеглени едностранно, когато САЩ решат да го направят. Войните, за разлика от митата, не могат да се включват и изключват като ключ.“

В навечерието на решението на Федералния резерв относно паричната политика доходността по американските държавни ценни книжа отбеляза леко понижение във вторник. Доходността по 10-годишните облигации спадна с по-малко от 2 базисни пункта до 4,202%, тази по 30-годишните ДЦК се сви с 1 базисен пункт до 4,848%, а по 2-годишните книжа се понижи с под 1 базисен пункт до 3,674%.