Цената на златото може да отбележи най-лошата си седмица от 6 години насам

Златото е напът да отбележи най-голямата си седмична загуба от шест години, след като войната в Близкия изток тласна нагоре цените на енергоносителите и намали перспективите за лихвени понижения.

По-рано цената на златото стигна дъно от 4685 долара за тройунция, което е понижение от почти 7% за седмицата – най-голямото от март 2020 г. насам, показват данни на Bloomberg. Минути след 8 ч. българско време цената леко се възстановява до 4689 долара за тройунция.

Поскъпващият петрол, природен газ и други горива заради конфликта с Иран разпалват притесненията за инфлацията и намаляват шансовете централните банки да понижат лихвените проценти. А това се отразява на златото, тъй като активът не плаща лихва.

Цена на златото. Графика: Bloomberg LP

Благородният метал – широко приеман като актив убежище – поевтинява през всяка седмица, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран миналия месец. Отстъплението е факт на фона на повишаващата се доходност по американските държавни облигации, поскъпващия долар и продажбите на инвеститорите, за да покрият загубите си другаде. В същото време обезпечените със злато борсово търгувани фондове (ETF) отчетоха отлив на капитал, като международните активи изтриха всичко натрупано от началото на годината.

„Не купувайте при спад – има твърде много волатилност“, предупреждава Робърт Готлиб, бивш търговец на благородни метали в JPMorgan Chase & Co. и сега независим пазарен коментатор. „Докато волатилността не започне да намалява и цените не започнат да се консолидират“, може да има още повече продажби, добавя той.

Ръководството на Федералният резерв на САЩ се срещна в средата на седмицата, за да оцени паричната политика, като реши да остави лихвените проценти непроменени, както се и очакваше. Председателят Джером Пауъл подчерта, че за да възобновят облекчаването, ръководителите ще трябва да видят напредък в забавянето на инфлацията.

Представянето на златото след избухването на войната в Иран наподобява спада през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна предизвика енергиен шок, който се разпространи по световните пазари. През същата година кюлчетата отбелязаха седеммесечна серия от загуби до октомври, най-дългата подобна серия в историята.

ETF-ите, обезпечени със злато, са напът да отбележат трета седмица на отлив на средства, като активите им са намалели с над 60 тона през този период, показват данни, събрани от Bloomberg.

Въпреки поевтиняването си цената на златото остава с около 8% по-висока тази година. Цените достигнаха рекордно ниво малко под 5600 долара за тройунция в края на януари, подкрепени от вълна от инвеститорски ентусиазъм, покупки от централните банки и опасения относно заплахите за независимостта на Фед, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„След условията на свръхпродажби благородните метали може да претърпят кратко техническо възстановяване, преди да възобновят низходящата си тенденция, при условие че няма незабавно решение за шока в предлагането на петрол“, посочват от китайския фонд Zhishui Investment Management Co. в бележка. „Продължаваме да препоръчваме да се възползваме от инерцията с къси позиции като основна стратегия“, допълват оттам.