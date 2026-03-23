Ще се превърнат ли в печалби инвестициите в изкуствен интелект?

Изкуственият интелект промени света, а инвестициите в него движат пазарите и икономиката през последните години, но инвеститори смятат, че разходите са надхвърлили границите на нормалното и в момента няма гаранции, че вложенията ще се превърнат в печалби.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Ще се изплатят ли инвестициите в изкуствен интелект?

Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance:

Въпросът за възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект е ключов за пазарите. През 2026 г. се очаква тези разходи да надхвърлят 700 млрд. долара, което поражда съмнения дали ще се изплатят бързо.

Основните приходи идват от облачни услуги и повишена оперативна ефективност. Съществуват обаче няколко риска: финансов (разходите да изпреварят приходите), енергиен (висока консумация на електроенергия за центровете за данни), риск от по-ниска възвръщаемост и регулаторен риск. Всички те могат да окажат натиск върху печалбите и представянето на акциите на технологичните компании.

Иво Благоев, изпълнителен директор на "Астра Асет Мениджмънт":

Големите разходи за изкуствен интелект вече са реалност – през 2025 г. инвестициите достигат около 1,5 трлн. долара. Компаниите ще продължат да инвестират поради страх да не изостанат и заради реални ползи като повишена ефективност и по-ниски разходи. Въпросът дали тези инвестиции ще се изплатят е по-сложен.

Историческият паралел с dot-com ерата показва, че малка част от компаниите ще бъдат големите печеливши, докато други няма да възвърнат вложеното. Изкуственият интелект ще остане ключов фактор, но успехът ще зависи от правилните бизнес решения и инвестиционен избор.

Божидар Балевски, финансов анализатор:

Въпросът е ключов за пазарите, защото капиталовите разходи на големите технологични компании са на рекордни нива. Само Google, Amazon, Microsoft и Meta се очаква да инвестират около 600 млрд. долара през 2026 г.

Основният риск е дали тези инвестиции ще донесат достатъчна възвръщаемост. Исторически те постигат 20-30% доходност, което означава нужда от 120-180 млрд. нови печалби. Засега има съмнения, че това ще се случи бързо.

Затова темата не е толкова за разпродажби, а за внимателна преценка на експозицията към тези компании и нарастващата несигурност около бъдещата възвръщаемост.

Повече по темата гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Анкетата не е предпоставка за вземане на инвестиционно решение.

Всички участници в анкети може да намерите тук.