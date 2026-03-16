Ще запази ли технологичният сектор водещата си позиция

Има доза скептицизъм колко дълго ще продължи възходът на акциите на водещите технологични компании и дали той е дългосрочно стабилен. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Идва ли краят на доминацията на технологичните компании на пазарите?

Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг“:

Технологичният сектор не е пред своя край, но претърпява фундаментална трансформация. Конкурентното предимство вече не е в кода, а в разбирането на клиентската логика. По-малки и гъвкави играчи като Figma и Shopify успешно конкурират гиганти като Adobe и Amazon, тъй като внедряват AI по-бързо, необременени от стари системи.

Същевременно секторът е цикличен – геополитическото напрежение кара инвеститорите да ротират капитали от акции на растежа към компании със стойност. Въпреки тези „насрещни ветрове“, технологичният сектор остава незаменим, съставлявайки една трета от S&P 500. Доминацията продължава, но в нов, по-динамичен контекст.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток":

Не може да се каже, че доминацията на технологичните компании отслабва. В последния отчетен сезон над 60% от компаниите отчетоха резултати над очакванията – исторически висок дял, който показва силно търсене. Секторът на информационните технологии отчете и най-голям ръст на приходите – около 26%, което доведе до ревизия нагоре на очакванията за печалбите до около 42%.

Най-силен растеж се очаква при полупроводниците – около 46%. Въпреки опасенията около разходите за изкуствен интелект и геополитическите рискове, технологичният сектор вероятно ще запази водещата си позиция. Очакваните IPO-та на компании като SpaceX и OpenAI могат допълнително да увеличат влиянието му.

Николай Стойков, управляващ партньор на Alaric Securities:

Според мен трябва да разграничим два въпроса. Първо, дали приключва доминацията на т.нар. „Великолепна седморка“ – тук по-скоро е възможно да видим отслабване. Тези компании растяха дълго време значително по-бързо от останалите сектори и подобно превъзходство трудно се поддържа постоянно.

Второ, дали приключва доминацията на технологичния сектор като цяло. В краткосрочен план пазарите може да навлязат в по-слаб период, а компаниите с най-високи очаквания за растеж са по-уязвими при спадове. Затова е вероятно именно водещите технологични компании да загубят част от предимството си през следващите години.

