SOFIX и BGBX40 реализираха по около половин процент ръст за седмицата

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX и BGBX40 отчетоха спадове в сесията в петък. За цялата седмица обаче двата бенчмарка реализираха ръстове от по около половин процент.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,32% до 1215,84 пункта, като за седмицата (спрямо нивото на затваряне миналия петък) реализира ръст от 0,46%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 отчете намаление от 0,3% в сесията до 209,32 пункта. За седмицата бенчмаркът отчете 0,55% ръст.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,19% в петък до 225,1 пункта, а BGTR30 – с 0,35% до 1025,71 пункта.

В рамките на сесията само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете повишение – с 0,67% до 112,16 пункта.

Сесията приключи с 2,3 млн. евро оборот, от които близо 2,25 млн. евро се реализираха от търговията на основен пазар на БФБ.

„Родна земя холдинг“ е на първо място по оборот с 564,4 хил. евро, следвано от „Софарма“ с близо 443,7 хил. евро, „Шелли груп“ с 366,8 хил. евро и „Еврохолд България“ със 139,3 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция за сесията с 48 сделки, следвана от „Софарма“ с 36%, „Градус“ с 16, „Елана Агрокредит“ с 15 и с по 11 сделки БФБ, „София комерс – Заложни къщи“ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ).

От акциите в състава на SOFIX тези на „Илевън Кепитъл“ са най-губещи, като отчитат спад от 3,16%, следвани от ФНИБ с 1,67% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,36%. На другия полюс са акциите на „Софарма“ с ръст от 1,43% и „Адванс Терафонд“ с 0,73%.

Най-губещата акция от BGBX40 е „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 4,72% спад, следвана от „Стара планина холд“ с понижение от 4%, „Елана Агрокредит“ с 3,7% и „Зърнени храни България“ с 3,23%.

С най-силен ръст от компонентите на индекса затвориха „Градус“ (+8,91%), „ЕМКА“ (+4,76%) и „Грийн Иновейшън“ (+1,67%).

От акциите в beamX в сесията с най-силен спад са тези на „Пейсера България“ – 9,36%, а на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 5,16%.