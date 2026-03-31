Новите заплахи на Тръмп към Иран заличиха оптимизма на повечето борси в Азия

По-голямата част от основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион записаха спадове, докато инвеститорите оценяват последните коментари на американския президент Доналд Тръмп относно Иран, съобщава CNBC.

Ден по-рано Тръмп се закани да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната, като същевременно приветства преговорите с Техеран като продуктивни. По-късно Wall Street Journal съобщи, че американския президент е заявил пред своите помощници, че е готов да прекрати военните действия срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 822,13 пункта, или с 1,58%, до ниво от 51 063,722 пункта. Индексът Topix отчете спад от 1,26% до 3497,86 пункта.

В континентален Китай измерителят Shanghai composite изтри 0,8% от стойността си, смъквайки се до ниво от 3891,86 пункта. Индексът Shenzhen отчете понижение от 1,81% до 13 478,05 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng напредна с 0,09% до 24 773,33 пункта. Широкият континентален бенчмарк CSI 300 се понижи с 0,93% до 4450,05 пункта.

В Южна Корея измерителят Kospi записа спад от 4,26% до 5052,46 пункта.

Австралийският показател ASX 200 регистрира ръст от 0,25% до 8481,8 пункта.

Индийските пазари бяха затворени поради национален празник.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 31 март.

На петролните пазари фючърсите върху американския лек петрол West Texas Intermediate с доставка през май поевтиняха с 0,1% до 102,78 долара за барел. Цената на сорт Брент се повиши с 0,24% до 113,05 долара за барел.

„Тръмп може да бъде принуден да развее бялото знаме, за да контролира цените на газа и по този начин инфлацията преди междинните избори“, коментира Бен Емънс, главен информационен директор в консултантската фирма Fed Watch Advisors.

Войната все повече се превръща в „асиметрична“ игра, тъй като САЩ се насочват към прекратяването ѝ, докато Иран продължава да налага разходи. „Това е момент да се обмисли преминаването от военното портфолио към портфолио за възстановяване“, смята Емънс.

Трафикът на кораби през Ормузкия проток на практика е спрял, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари.

Междувременно Иран атакува и подпали танкери край бреговете на Дубай в понеделник. Ударът срещу плаващия под флага на Кувейт кораб „Ал-Салми“ е поредната атака срещу търговски кораби с ракети или дронове в Персийския залив. Собственикът на кораба Kuwait Petroleum Corp съобщи, че атаката е била извършена рано във вторник, като е предизвикала пожар и е повредила корпуса, но няма съобщения за пострадали.