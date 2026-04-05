Акция на седмицата: „Стара планина холд“ АД

„Стара планина холд“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акциите на дружеството са на второ място по ръст от компонентите на по-широкия индекс BGBX40 за седмицата, след като поскъпват с над 8%. Изпреварват я само акциите на „Петрол“ с малко под 10% седмично повишение.

Повишението в последната година е с над 30%, като пазарната капитализация на компанията достига 109,2 млн. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ).

В началото на седмицата „Стара планина холд“ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 10 юни 2026 г. в София.

Дружеството планира да разпредели по 0,12281 евро брутен дивидент на акция, или общо над 2,5 млн. евро. Компанията ще започне да изплаща дивидента от 1 август 2026 г. чрез инвестиционните посредници и „Интернешънъл Асет Банк“ АД.

Годишният индивидуален одитиран отчет на компанията показва спад на приходите през 2025 г. спрямо 2024 г. с 15,6% до малко над 7,7 млн. лева от 9,16 млн. лева.

Разходите за миналата година намаляват до 2,5 млн. лева от над 2,6 млн. лева, като компанията приключва 2025 г. с индивидуална печалба в размер на 5,2 млн. лева при 6,5 млн. лева за 2024 г., или с близо 20% на годишна база.