S&P 500 се понижава, докато цената на петрола расте*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се понижава в четвъртък, докато трейдърите продължават да следят ситуацията в Близкия изток, след като САЩ и Иран се договориха за двуседмично примирие, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,2% заедно с технологичния измерител Nasdaq Composite. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,3%.

И трите основни американски индекса скочиха с по над 2% по време на търговията в сряда, като Dow Jones отбеляза най-добрия си ден от април 2025 г., когато американският президент Доналд Тръмп смекчи позицията си относно някои от първоначално обявените търговски мита.

Във вторник вечер Тръмп се съгласи да спре атаките срещу Иран. Конфликтът в Близкия изток, който продължава вече шеста седмици, доведе до затварянето на стратегически важния Ормузки проток.

Т.нар. „двустранно“ примирие обаче е обвързано с това Иран да се съгласи да отвори отново протока. Техеран се съгласи да отвори водния път за следващите две седмици, при условие че всички атаки бъдат прекратени, според изявление на иранския външен министър Арас Абагчи. Според медийни съобщения Израел също е приел примирието.

По-късно в сряда обаче председателят на иранския парламент Мохамад Багер-Галибаф обвини САЩ, че вече са нарушили споразумението. Според него нарушенията включват продължаващи атаки на Израел срещу Ливан, навлизане на дрон в иранското въздушно пространство и отказ да бъде признато правото на Ислямската република да обогатява уран.

Тръмп заяви в сряда, че американските военни сили ще останат разположени във и около Иран, докато Техеран не спази напълно „истинското споразумение“, като предупреди, че всяко нарушение ще предизвика военен отговор, по-голям от всичко виждано досега.

Междувременно трафикът през Ормузкия проток все още не се е възстановил, въпреки обявеното примирие.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент покъпват с 3,41% до 97,98 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 5,16% до 99,28 долара за барел.

Според Ерик Джонстън, главен стратег по акции и макроикономика в Cantor Fitzgerald, въпреки възстановяването на пазара в сряда, все още има потенциални рискове около преговорите в Близкия изток.

„Мисля, че в краткосрочен план рисковете все още са налице,“ казва той. „Има много участници в конфликта и засега Ормузкият проток не е напълно отворен, така че рисковете остават и през следващите няколко седмици ще видим как ще се развие ситуацията. Но като цяло смятаме, че това е възможност за покупка“, добавя експертът.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,305%, а тази по 30-годишните - до 4,904%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,22% до 98,919 пункта.

Златото поскъпва с 0,51 на сто и се търгува на цена от 4802,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.