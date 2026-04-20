Най-добрата европейска акция за 2026 г. е на гребена на вълната на фотониката

Търсенето на акции, които биха могли да се възползват от бума в изкуствения интелект (АІ), изстреля малко известна френска компания начело в класацията на европейските акции за 2026 г., съобщава Bloomberg.

Soitec, производител на полупроводникови материали с пазарна капитализация от около 3,1 млрд. евро, е най-добре представящата се компания в индекса на Bloomberg за големи, средни и малки компании в региона. Тя отчита поскъпване на книжата си от почти 270% тази година. Само през този месец компанията бележи ръст от 66%, а анализаторите повишават ценовите си цели.

След двугодишен ценови спад, който изтри 85% от пазарната ѝ стойност, присъствието на Soitec в бързо развиващата се област на фотониката доведе до светкавично възстановяване. Технологията, която представлява само малка част от продажбите на компанията, се използва все по-често в центрове за данни за справяне с големи натоварвания, а акциите с експозиция се търсят навсякъде от САЩ до Азия.

„Пазарът е луд по около фотониката като цяло, това е, което пазарът иска, много по-широкообхватно е от Soitec“, посочва Стефан Хури, ръководител на отдела за анализ на акции в Oddo Bhf. „Въпреки че фотониката носи продажби за само 100 млн. евро, видимостта на растежа при търсенето на технологията е това, което движи акциите“, допълва той.

Движението на цената на акциите на Soitec, Aixtron, ASML и European Tech Index. Графика: Bloomberg LP

Силициевата фотоника използва светлина за предаване на данни и има потенциал да бъде по-бърза и по-енергийно ефективна от по-старите медни връзки в центровете за данни. Компаниите, продаващи технологии, които могат да оптимизират производителността на центровете за данни, отчитат нарастващо търсене от големи технологични фирми, които харчат значителни средства за изграждане на АІ инфраструктура.

Анализаторите, които от години намаляват ценовите цели за Soitec, бавно се завръщат към акциите. Oddo BHF повиши целта си от 50 евро на 85 евро миналата седмица – цена, която беше надвишена в четвъртък. Някои други, включително Deutsche Bank, също наскоро увеличиха целите си.

Все пак има и скептици към ралито на Soitec, което отразява несигурността дали инерцията на фотониката може напълно да компенсира продължаващата слабост на смартфоните, които все още носят повече от половината от приходите на компанията.

Citigroup потвърди рейтинга си „продавай“ на 10 април, прогнозирайки 17% спад в обема на смартфоните през фискалната 2027 г. и удължено изчистване на запасите през 2028 г., въпреки че повиши дългосрочните оценки за печалбата и увеличи ценовата си цел с почти 50% заради по-силното търсене при фотониката.

Тази комбинация от структурен оптимизъм и фундаментална предпазливост превърна Soitec в пазарен аутсайдер – и то волатилен. 30-дневната волатилност на акциите от 110% е почти пет пъти по-висока от 21% за Stoxx 600, което я прави една от най-волатилните акции сред европейските компании със средна капитализация.

На 10 април акциите поскъпнаха с 19% в рамките на една сесия, подчертавайки колко агресивно инвеститорите се позиционират за цикъл при фотониката, задвижван от изкуствен интелект.