Wall Street затвори със спадове малко преди края на примирието между САЩ и Иран

Борсовата сесия на Wall Street във вторник приключи със спадове на фона на тревогите на инвеститорите, че мирно споразумение между САЩ и Иран няма да бъде постигнато преди изтичането на временното примирие в сряда, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се понижиха с по 0,8%.

Цените на петрола обърнаха посоката след значителния спад през последните дни, който беше предизвикан от очакванията за сделка. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 5,48% до 100,71 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 5,01% до 91,8 долара за барел.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който трябва да оглави американската делегация за предстоящи преговори с Иран в Пакистан, все още се намира във Вашингтон, съобщи по-рано високопоставен представител на Белия дом.

„В Белия дом се провеждат допълнителни срещи, в които вицепрезидентът ще участва“, заяви източникът в кратко съобщение.

Не бяха дадени повече подробности, въпреки че според последната информация отпътуването на Ванс, за което имаше противоречиви съобщения, се очакваше по-рано през деня.

Във вторник американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква САЩ и Иран да сключат „страхотна сделка“ преди изтичането на временното примирие утре.

„Ще се стигне до страхотна сделка“, каза държавният глава във вторник в предаването Squawk Box по CNBC. „Те нямат избор. Унищожихме техния флот, унищожихме техните военновъздушни сили, елиминирахме техните лидери.“

Той обаче добави, че американските военни са „готови“ да бомбардират Иран, ако не бъде подписано споразумение до крайния срок на примирието, и че не желае то да бъде удължавано.

Това се случва, след като по-рано във вторник Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че Иран „е нарушил примирието многократно“.

„Изграждането на доверие в тази ситуация е трудно“, коментира Брайън Мълбери, главен пазарен стратег в Zacks Investment Management. „Има дълга история с Иран, която поражда подозрения дали каквато и да е сделка може да се задържи. Освен това тяхната делегация може да не е в състояние да изпълни голяма част от потенциално мирно споразумение, предвид колко разделени са висшите нива на тяхната армия и правителство“, добави той.

Въпреки това експертът очаква въпросите около контрола над Ормузкия проток да бъдат „решени до края на тази седмица“.

Много анализатори на Wall Street, включително Мълбери, остават оптимистично настроени към по-широката перспектива за акциите.

„Това, което виждаме, е наистина силно първо тримесечие по отношение на печалбите“, казва той, отбелязвайки очаквания двуцифрен процентен ръст на печалбите, както и „силни“ приходи. „Не мисля, че това може да бъде пренебрегнато в този момент.“

Във вторник UnitedHealth отчете резултати за първото тримесечие, които надминаха очакванията на анализаторите, като това доведе до поскъпване на акциите на здравноосигурителния гигант с над 8%.

Междувременно акциите на Amazon поскъпнаха с повече от 1%, след като компанията се съгласи да инвестира до 25 млрд. долара в стартъпа за изкуствен интелект Anthropic.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,292%, а тази по 30-годишните - до 4,9%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,23% до 98,326 пункта.

Златото поевтиня с 2,86 на сто до цена от 4690,8 долара за тройунция.