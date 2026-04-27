Програма за 1 млн. евро ще подкрепя компаниите, които искат да се листнат на БФБ

Българска фондова борса (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират съвместен проект за насърчаване достъпа до финансиране от капиталовия пазар.

Институциите са разработили програма на стойност близо 1 млн. евро, която ще предоставя на фирми възможност да набират финансиране от борсата, съобщават от БФБ.

Финансирането е осигурено от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват за листване на борсата в рамките на 3 години.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия предстои да обяви сроковете и насоките за кандидатстване. Подаването на документи ще става чрез сайта на институцията.

Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ, на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd, посочва се в съобщението.

Проектът ще покрива разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги при подготовка и листване – за изготвяне на проспект и маркетинг кампания към инвеститори, както и заплащане на такси към БФБ, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

