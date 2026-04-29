Напрежението около Обединените арабски емирства и ОПЕК обърка азиатските инвеститори

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в сряда, докато инвеститорите следяха последните събития на енергийния фронт, предаде CNBC.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че ще напуснат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) на 1 май. Това е сериозен удар за картела, който координира производството между много от най-големите производители на „черно злато“ в света, особено тези в Близкия изток.

Това се случва на фона на притесненията около резкия скок в цените на петрола, причинен от войната на САЩ и Израел в Иран, започнала на 28 февурари.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 0,75% и затвори на ниво от 6690,9 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 0,39% до ниво от 1220,26 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия спадна с 0,27% до ниво от 8687 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,68% до 26 111,84 пункта, докато китайският показател CSI 300 се повиши с 1,1% до 4810,35 пункта.

Пазарите в Япония бяха затворени заради празник.