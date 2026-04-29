Производителят на електрически яхти "Хелиос Марин" ще се листне на пазар beam на БФБ

Компанията за производство на електрически яхти „Хелиос Марин“ АД е подала заявление за листване на пазара за малки и средни предприятия beam на Българската фондова борса (БФБ).

Компанията ще предложи на инвеститорите 343 хил. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 0,51 евро и с фиксирана емисионна стойност 8,75 евро, съобщават от борсата.

Съветник по емисията е ИП „Карол“ АД.

Компанията е основана от братята Димитър и Драгомир Енчеви и дебютира с яхтата Omega на изложението в Кан през есента на 2025 г. Лодката е отличена с международна награда за най-добра електрическа лодка в категорията до 8 метра.

„Хелиос“ разработва батериите и софтуера за лодките вътрешно, според сайта на дружеството.

Технологиите се внедряват както в лодките на компанията, така и като решения за други производители, т.е. компанията е едновременно позиционирана и като производител на електрически яхти, и като технологичен доставчик.

Компанията разширява производствения и развойния си капацитет с нова база в Бургас.

На сайта на „Хелиос“ се предлагат три модела яхти. Освен Omega, компанията е разработила Alpha с дължина 14,6 метра и Sigma с дължина 4,5 метра.

По партидата на дружеството в Търговския регистър последният публикуван финансов отчет е за 2024 г. Компанията отчита малко над 300 хил. лева приходи и над 1 млн. лева разходи, като реализира 235 хил. лева загуба при 75 хил. лева загуба за предходната 2023 г.