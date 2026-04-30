Сортът Брент поскъпна до най-високото си ниво по време на война*

Петролният сорт Брент поскъпна до военновременен връх, след като Axios съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе брифинг за евентуални нови военни действия срещу Иран - сигнал за възможна ескалация в Близкия изток.

Международният бенчмарк поскъпна със 7,1%, надхвърляйки нивото от 126 долара за барел и достигайки най-високото си дневно ниво от четири години, докато американският сорт West Texas Intermediate премина прага от 110 долара, предаде Bloomberg.

Ръководителят на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър ще проведе брифинг с Тръмп в четвъртък, което показва, че възобновяването на военните операции се разглежда сериозно, съобщава Axios, позовавайки се на двама анонимни източници.

От началото на месеца се поддържа временно примирие във войната на САЩ и Израел в Иран, започнала на 28 февруари, но опитите да се организират преговори между Вашингтон и Техеран засега се провалят. На този фон САЩ и Иран продължават блокадата на стратегическия Ормузки проток, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на петрол. Централното командване е поискало изпращане на хиперзвукови ракети в региона, което би било първото разполагане на такива оръжия от американската армия.

Протокът на практика е затворен от началото на войната, което сериозно ограничава доставките на петрол, природен газ и петролни продукти и повишава цените на енергоносителите. Във вторник Тръмп е обсъдил с ръководители от петролния и търговския сектор мерки за удължаване на блокадата, като същевременно се свежда до минимум ефектът върху американските потребители, съобщиха от Белия дом.

„Тръмп отне последната надежда на пазара, че войната скоро ще приключи“, заяви Робърт Рени от Westpac Banking Corp. „Трейдърите са принудени да се изправят пред по-мрачна реалност: и двете страни смятат, че печелят, нямат силен стимул за преговори, а енергийните цени започват да растат ускорено“, добави той.

Според Axios, Централното командване е изготвило план за „кратка и мощна“ серия от удари срещу Иран, вероятно насочени към инфраструктура. Подобен брифинг се е състоял и на 26 февруари - малко преди началото на войната.

Блокадата на Ормузкия проток от страна на САЩ и Иран почти е спряла корабния трафик. Международната агенция по енергетика (МАЕ) определя конфликта като най-големия шок в доставките в историята, а Vitol Group изчислява, че пазарът губи около 1 млрд. барела.

Тръмп заяви, че няма да вдигне морската блокада на иранските пристанища, докато не бъде постигнато ядрено споразумение с Техеран, като иранските власти остават твърди в позицията си. От 13 април насам САЩ са върнали десетки кораби, след разполагането на военноморски сили.

Вашингтон също така иска конфискация на два петролни танкера, свързани с Иран - ход, който би засилил икономическия натиск и напомня стратегията, използвана след отстраняването на Николас Мадуро.

Администрацията на Тръмп настоява и за международна коалиция, която да позволи безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, според The Wall Street Journal.

Междувременно износът на американски суров петрол достигна рекордни нива - над 6 млн. барела дневно - тъй като международните купувачи търсят алтернативи на доставките от Близкия изток.

„Цените нямат накъде да вървят, освен нагоре, докато не се появи перспектива за отваряне на Ормузкия проток“, каза Вандана Хари от Vanda Insights. „Засега кога и как ще стане това остава напълно неясно“.

*Данните са актуални към 8:30 ч. българско време.