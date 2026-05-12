SOFIX се повишава за седма поредна сесия

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчите повишение за седма поредна сесия и се приближава към най-високата си стойност от над 17 години, която отчете в началото на годината заради еуфорията около присъединяването на България към еврозоната.

Бенчмаркът добави 1,02% до 1268,01 пункта в сесията във вторник. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,96% до 217,63 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,13% до 228,45 пункта, а BGTR30 – с 0,02% до 1036,78 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад в сесията – с 1,27% до 112,6 пункта.

Оборотът във вторник достигна близо 2 млн. евро. С най-висок оборот в сесията са акциите на „Велграф Асет Мениджмънт“ – 767 хил. евро, следвани от „Шелли груп“ с близо 458,3 хил. евро и „Софарма“ със 74,15 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция със 135 сделки на фона на публикуването на консолидирания отчет на дружеството за първото тримесечие. На второ място са акциите на „Илевън Кепитъл“ с 41 сделки, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с 32 сделки, „Софарма“ с 29, „Химимпорт“ с 27, „Неохим“ с 20.

„Шелли груп“ е най-поскъпващата акция от SOFIX с ръст от 8,14% в сесията, следвана от „Адванс Терафонд“ с 1,47% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,29%. Същевременно „Химимпорт“ е най-поевтиняващата акция от индекса с 2,91% спад, следвана от „Еврохолд България“ с 2,7% и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 2,37%.

„Албена“ е акцията с най-силен ръст от BGBX40 с 9,6%, следвана от „Шелли груп“ и „Агрия Груп Холдинг“ с 4,2%. „Зърнени храни България“ е най-поевтиняващата акция с 3,33% спад, следвана от „Химимпорт“ и „Еврохолд“.

От индекса beamX „МФГ Инвест“ е най-губещата акция с 5,88% спад, следвана от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с 3,85% и „ИпоТех Софком“ с 2,86%.