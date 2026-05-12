Политическите сътресения във Великобритания потопиха европейските пазари

Европейските индекси приключиха сесията във вторник на отрицателна територия, тъй като шансовете за скорошен край на войната на САЩ и Израел в Иран изглеждат все по-малки, а премиерският пост на Кийр Стармър виси на косъм, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк STOXX Europe 600 спадна с 1,05% до 606,34 пункта, като повечето сектори и основни борси останаха на червено.

Германският показател DAX се понижи с 1,56% до ниво от 23 974,67 пункта, а френският измерител CAC 40 – с 0,95% до ниво от 7979,92 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 спадна леко до 10 265,32 пункта.

Инвеститорите следят задълбочаващата се политическа криза във Великобритания, след като правителствени министри се присъединиха към над 70 депутати от Лейбъристката партия с призиви Стармър да подаде оставка или да определи график за оттеглянето си. Това се случва след катастрофалното представяне на управляващата партия на местните избори миналата седмица.

Министър-председателят обаче заяви на седмичното заседание на кабинета във вторник, че няма да подава оставка и вместо това ще „продължи да управлява“. Той напомни на колегите си, че Лейбъристката партия има процедура за оспорване на лидерството, която все още не е задействана.

Премиерът пое отговорност за слабите изборни резултати и призна в понеделник, че има „съмняващи се“ в него. Кийр Стармър обеща да „се изправи срещу големите предизвикателства“ пред страната, но речта му не впечатли вътрешнопартийните среди, след като няколко съветници на министри подадоха оставки в понеделник.

Доходността по британските държавни облигации продължи да расте във вторник. Доходността по референтните 10-годишни облигации достигна около 5,10%, което е увеличение с приблизително 10 базисни пункта.

Междувременно британският паунд поевтиня с 0,7% спрямо щатския долар и с 0,3% спрямо еврото.

Оптимизмът около евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран също беше помрачен, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че настоящото временно примирие е „на животоподдържаща система“, след като Техеран е изпратил „неприемлив“ отговор на предложението на Вашингтон за прекратяване на войната.