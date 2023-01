Американските банки се готвят за рецесия и свиване на печалбите

Очаква се шестте гиганта в банковия сектор в САЩ да отчетат средно 17% спад на нетната печалба през четвъртото тримесечие

Американските банкови гиганти вероятно ще отчетат по-ниски печалби за четвъртото тримесечие тази седмица, тъй като кредиторите трупат средства за черни дни, за да се подготвят за икономическо забавяне, което засяга инвестиционното банкиране, пише Ройтерс.

Четири американски банки – JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co, ще публикуват финансовите си отчети в петък.

Заедно с Morgan Stanley и Goldman Sachs те са шестте най-големи американски кредитора, които се очаква да натрупат резерви на обща стойност 5,7 млрд. долара в очакване на влошаване на заемите, сочат прогнози на Refinitiv. Тази сума е над два пъти по-голяма от заделените година по-рано 2,37 млрд. долара.

„Тъй като повечето американски икономисти прогнозират или рецесия, или значително забавяне тази година, банките вероятно ще се подготвят за по-тежки икономически перспективи“, пишат анализатори на Morgan Stanley.

Федералният резерв повишава агресивно лихвените проценти в опит да укроти инфлацията, която се приближи до най-високата си стойност от десетилетия. Нарастващите цени и по-високите разходи за заеми подтикнаха потребителите и бизнеса да ограничат разходите си, а тъй като банките служат като икономически посредници, печалбите им намаляват, когато дейността се забавя.

Очаква се също шестте банки да отчетат средно 17% спад на нетната печалба през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано, според предварителните оценки на анализатори, събрани от Refintiv.

Очаква се печалбите на големите американски банки да се свият през последното тримесечие на 2022 г. Графика: Ройтерс

Въпреки това заемодателите ще спечелят от нарастващите лихвени проценти, които им позволяват да печелят повече от лихвите, които начисляват на кредитополучателите.

Инвеститорите и анализаторите ще се съсредоточат върху коментарите на банковите директори като важен показател за икономическите перспективи. През последните седмици редица ръководители отправиха предупреждения за по-тежката бизнес среда, която накара много компании да съкратят работни места и да намалят възнагражденията.

Goldman Sachs освобождава хиляди служители от тази седмица, съобщиха в неделя двама анонимни източници, запознати с този ход. Morgan Stanley и Citigroup също съкратиха работни места след спад в инвестиционно-банковата дейност.

До тези ходове се стигна, след като консултантите на Wall Street, занимаващи се със сливания, придобивания и първични публични предлагания, станаха свидетели на рязък спад на бизнеса си през 2022 г. заради растящите лихвени проценти, разтърсили пазарите.

Приходите от инвестиционно банкиране в световен мащаб са спаднали до 15,3 млрд. долара през четвъртото тримесечие, което е спад от над 50% спрямо предходното тримесечие, сочат данни на Dealogic.

Потребителският бизнес също ще бъде ключов фокус в резултатите на банките. Сметките на домакинствата бяха поддържани през по-голямата част от пандемията от силния трудов пазар и държавните стимули и въпреки че потребителите като цяло са в добра финансова форма, все повече хора започват да изостават с плащанията си.

„Излизаме от период на изключително високо кредитно качество“, коментира Дейвид Фенгер, старши вицепрезидент в Moody's Investors Service.

В Wells Fargo последиците от скандала с фалшиви сметки и регулаторните санкции ще продължат да оказват влияние върху финансовите резултати. Кредиторът очакваше да отчете разходи в размер на около 3,5 млрд. долара, след като постигна споразумение с Бюрото за финансова защита на потребителите на САЩ.

Анализаторите ще следят също дали банки като Morgan Stanley и Bank of America ще отчетат някакви отписвания по заема от 13 млрд. долара за финансиране на покупката на Twitter от Илон Мъск.

В по-обща перспектива за пазара KBW индексът на банковите акции е нараснал с около 4% този месец, след като потъна с почти 28% през миналата година.

Въпреки че пазарните настроения претърпяха рязък обрат през 2022 г., преминавайки от надежди към страхове, някои големи банки биха могли да избегнат най-ужасните сценарии, защото се отказаха от рискови дейности, пише Сюзън Рот Кацке, анализатор в Credit Suisse.

„Виждаме по-устойчива сила за генериране на печалба през цикъла след десетилетие на свиване на риска“, пише тя в своя бележка. „Не можем да пренебрегнем фундаменталната сила.“