Дигитални разплащания, идентификация и дигитално евро – финтех темите на Banking Today на 13 май

Водещи експерти от банковия, финансовия и финтех сектора ще застанат на сцената на Banking Today 2025 на 13 май в Интер Експо Център в София, за да представят задълбочени анализи и прогнози за развитието на пазара у нас. В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната банковата конференция на Investor.bg ще събере лидери от индустрията, които ще дискутират бъдещето на банковите регулации, въздействието на дигиталните технологии върху сектора и ролята на иновациите за създаване на устойчиви финансови решения.

В ерата на технологиите Banking Today ще предложи панел на тема „Финансови технологии“ с модератор на разговора технологичният редактор на Investor.bg Елена Кирилова. На сцената от 15:20 часа ще бъде поставен акцент върху ключови теми за развитието на финтех сектора в България. Сред водещите теми ще бъдат дигиталните разплащания, както и внедряването на дигитална идентификация – важна стъпка към по-сигурен и бърз достъп до финансови услуги. Ще бъдат разгледани и перспективите пред дигиталното евро, както и как то би се вписало в локалната екосистема.

Лектори в панел „Финансови технологии“ са:

· Кирил Сургов - Главен оперативен директор (COO) в Easy Payment Services (EPS), MFG;

· Мартин Богданов - Председател на Съвета на директорите на Paysera България;

· Бисер Манолов - Председател на борда на директорите на RYVYL(EU);

· Таня Явашева - Изпълнителен директор на Инфонотари ЕАД.

Присъстващите на Banking Today ще могат да научат прогнозите за бъдещето развитие на глобалната икономика от проф. Раул Еаметс - професор по макроикономика в Университета в Тарту в Естония, главен икономист на Bigbank и бивш член на Надзорния съвет на Естонската централна банка и председател на Естонския фискален съвет. Разговорът ще постави официално начало на конференцията в 14:00 часа, а модератор ще бъде главният редактор на Investor.bg Десислава Попова.

Повече информация за програмата и как да се регистрирате за присъствие на Banking Today - ТУК.

Генерални партньори на Banking Today 2025 са iBank и Пощенска банка.

Основни партньори на Banking Today 2025 са Българска банка за развитие, MFG, Българо-американска кредитна банка и ЮГ Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са: Пейсера България, Фонд на фондовете, Рувен Транс и Столето.

Събитието се провежда с подкрепата на Devin, Ведра Кафе, DiKa и Ловико.

Институционални партньори на събитието са Асоциация на банките в България, Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Sofia TechPark, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Endeavor.

Медийни партньори на Banking Today 2025 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, See News и See Next, Dir.bg, The Recursive, сп. BusinessGlobal и Банкеръ.