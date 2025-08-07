Експерт: До края на годината бързи заеми се вземат в левове, не в евро

За хората е важно да сравняват цените в левове и евро, но това, че има цена, изписана в евро, не означава, че те могат да плащат в евро до края на годината и че ще получават заемите си в евро. Този коментар по БНР направи Станислава Стратиева от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране ден преди да влезе в сила двойното обозначаване от страна на търговците и компаниите – в левове и евро.

Тя предупреди, че промяната с преминаването от лев към евро може да обърка всеки и заради това недобросъвестни хора може да се опитат да се възползват.

При кредитите с фиксирана лихва няма да има никакви промени и "капани" при превалутирането. За кредитите с променлив лихвен процент Стратиева посочи, че добрите практики показват, че този „лихвен процент не се влияе от някакви пазарни промени, които предстоят“.

"Обикновено те са вързани към индекси, но това касае най-вече банковите услуги. Повечето компании, които предоставят небанкови финансови услуги, имат фиксиран лихвен процент и хората предварително имат информация за вноските", посочи тя.

Стратиева подчерта, че регулаторът е изключително строг по отношение на компаниите с банков лиценз, които подлежат на надзор от страна на БНБ. Тя напомни, че има различни канали, по които хората могат да получават услуги, и обясни, че има хора, които заявяват кредити през социалните мрежи.

"Това не означава, че използването ѝ през определен канал ще повлияе на цената. Сумите и вноските са официални за всички канали на компаниите и подлежат на регулация от страна на БНБ", отбеляза Станислава Стратиева.

По думите ѝ не е важен пътят, по който теглим кредита, а е важно от кого го теглим. "Практиката показва, че има доста нелоялни хора, които са развили търговска дейност, предоставяйки тип лихварски услуги, и е възможно те да търсят свои клиенти през социалните мрежи", предупреди Стратиева. Затова, тя съветва хората, които имат необходимост от пари, да направят проверка в интернет дали компанията има официален национален телефон и сайт, представителство с офиси, за да знаят, че кредиторът е регулиран и няма опасност от измами.

Проверка може да се направи и на сайта на БНБ и това няма да отнеме повече от 2-3 минути.

Станислава Стратиева подчерта, че финансовият сектор полага изключителни усилия, за да ограмоти младото поколение и наблюденията ѝ показват, че се е повишило нивото на финансова грамотност.

Тя отбеляза и друг аспект – младите хора ползват финансовите услуги за по-емоционален вид разходи. "Те имат добри доходи, през които да обслужват това кредитиране, и така са изкушени. Самите кредитни институции полагат изключителни усилия по отношение на пресяването и одобрението, което реализират", заяви представителят на асоциацията за небанково кредитиране.

Тя увери, че не е практика за отговорните компании да крият информация за размера на вноската за бързия заем и потребителите са наясно с поетия ангажимент.

Според нея законовите регулации на сектора са достатъчни, за да гарантират правата и на двете страни и оцени регулацията като балансирана.

"Да се обслужват малките заеми, които са малка сума и са краткосрочни, може да доведе до изграждане на позитивен кредитен рейтинг", подчерта Станислава Стратиева. По думите ѝ, ако един човек е теглил бърз заем от небанкова финансова институция и го е плащал редовно, това е част от позитивното му кредитно досие, и доказателство, че може да се вземе и ипотечен заем от банка.