Кредитите от българските банки растат за година с над 14% до близо 111 млрд. лв.

Броят на кредитите в банковата система в България към края на второто тримесечие нараства с 1,4% на годишна база до 3,046 млн., а общият им размер се увеличава с 14,2% до 110,805 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ).

Депозитите в банките към края на юни са над 9,979 млн. броя и растат на годишна база с 1,4%, а в сравнение с края на март се увеличават с 1,6%.

Динамика при кредитите

Заемите на бизнеса в края на юни са 158 хил. броя, като се увеличават със 7,6% на годишна база. Размерът на тези заеми е над 50,804 млрд. лева, при ръст с 8,7% на годишна база. На тримесечна база броят на кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ нараства с 2,8%, а размерът им – с 1,6%.

Размер на кредитите по сектори

Източник: Банките

С най-голям ръст са заемите на фирмите от 2500 до 5 хил. лева, като за година техният брой расте с 33,2%, а като размер се увеличават с 34,5%.

Размер и дял на кредитите на нефинансовите предприятия по икономически дейности, юни 2025

Източник: Банките

По данни на централната банка трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на заемите за сектора са Търговия (26,7%), Преработваща промишленост (20,8%) и Операции с недвижими имоти (12%).

Към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,7%.

Заемите на сектор „Финансови предприятия“ в края на второто тримесечие на тази година са 1159 броя, като нарастват на годишна база с 15,9%. Размерът на им достига 8,998 млрд. лева с нарастване с 11,9% на годишна база. Спрямо края на първото тримесечие броят, както и размерът на кредитите на сектора се увеличават с 2,6%.

Към края на юни в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99,2%.

В БНБ отчитат, че в края на юни броят на кредитите на сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ нараства на годишна база с 1%, като достига 2,887 млн. броя. Размерът им се увеличава за година с 20,8% до 51,003 млрд. лева. В края на юни в сравнение с края на март броят на тези кредити намалява с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,4%.

По данни на банковата статистика с най-голям ръст са заемите на домакинствата от 500 хил. до 1 млн. лв., които за една година се увеличават като брой със 71%.

Към края на юни в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,8%.

Размер и дял на кредитите на домакинствата и НТООД по количествени категории, юни 2025

Източник: Банките

Спестяванията в банките

Депозитите на фирмите към 30 юни са 654,7 хил. броя, като БНБ отчита годишен ръст от 4,9%. В края на второто тримесечие на тази година размерът им е 46,939 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 6,1%. На тримесечна база броят им расте с 1,3%, а размерът им – с 0,4%.

Най-голямо увеличение при спестяванията на бизнеса има при депозитите над 1 млн. лв., които за година растат с 12,3%.

Размер на депозитите по сектори

Източник: Банките

По данни на централната банка с най-голям ръст като количество са спестяванията над 500 хиляди до 1 млн. лева, които за година растат с 10,6% до 5,045 млрд. лева.

Размер и дял на депозитите на нефинансовите предприятия по икономически дейности, юни 2025

Източник: Банките

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (24,9%), Преработваща промишленост (14,1%) и Строителство (9,7%).

Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59,6%.

Депозитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на юни са 8221 броя, като се отчита годишен ръст от 6,2%. В края на второто тримесечие размерът на тези депозити е 4,456 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 30,5%. Спрямо края на март броят им се повишава с 1,8%, а размерът им спада с 3%.

Към 30 юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89,5%.

В края на второто тримесечие на тази година броят на спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, е 9,016 млн., като нараства на годишна база с 1,1%.

Размерът на тези спестявания расте за година с 11,2% и достига 93,149 млрд. лева. В края на юни, на тримесечна база броят на тези депозити се увеличава с 0,3%, а размерът – с 2,5%.

С най-голям ръст на годишна база като брой са депозитите на домакинствата над 1 млн. лева, които за година се увеличават с 23,6%.

Най-голям е ръстът при спестяванията в диапазона над 200 хил. лева до 500 хил. лева – 22,8%, които към 30 юни достигат 8,356 млрд. лв.

Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,3%.

Размер и дял на депозитите на домакинствата и НТООД по количествени категории, март 2025

Източник: Банките