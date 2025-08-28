Лиса Кук съди Тръмп заради опита му да я отстрани от Федералния резерв

Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук заведе дело, оспорвайки опита на президента Доналд Тръмп да я уволни заради твърдения, че е излъгала в заявленията си за ипотечен кредит. С този си ход той предизвика началото на историческа битка за независимостта на централната банка на САЩ, пише Bloomberg.

Кук заведе делото в четвъртък във Федералния съд във Вашингтон. Пълният текст на иска засега не е достъпен.

Делото представлява значителна ескалация на нарастващия конфликт между Белия дом и Федералния резерв, който се съпротивлява на исканията на Тръмп за понижаване на лихвените проценти. Председателят на финансовата институция Джером Пауъл също се съпротивлява на исканията на президента да подаде оставка въпреки многобройните му атаки през тази година.

Решенията по делото в следващите дни и седмици могат да засилят опасенията на инвеститорите, че натискът на държавния глава ще подкопае независимостта на централната банка.

Лиса Кук завежда делото дни след като Тръмп ѝ изпрати писмо, публикувано в социалните мрежи, в което заяви, че я отстранява незабавно от поста ѝ поради „измамно и потенциално престъпно поведение във финансова област“. Кук не е била официално разследвана или обвинена в никакви нарушения.

Представителите на Белия дом и на адвоката на Кук все още не са коментирали започването на съдебната битка.