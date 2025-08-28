IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Лиса Кук съди Тръмп заради опита му да я отстрани от Федералния резерв

Делото представлява значителна ескалация на нарастващия конфликт между Белия дом и централната банка

17:18 | 28.08.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук заведе дело, оспорвайки опита на президента Доналд Тръмп да я уволни заради твърдения, че е излъгала в заявленията си за ипотечен кредит. С този си ход той предизвика началото на историческа битка за независимостта на централната банка на САЩ, пише Bloomberg.

Кук заведе делото в четвъртък във Федералния съд във Вашингтон. Пълният текст на иска засега не е достъпен.

Делото представлява значителна ескалация на нарастващия конфликт между Белия дом и Федералния резерв, който се съпротивлява на исканията на Тръмп за понижаване на лихвените проценти. Председателят на финансовата институция Джером Пауъл също се съпротивлява на исканията на президента да подаде оставка въпреки многобройните му атаки през тази година.

Решенията по делото в следващите дни и седмици могат да засилят опасенията на инвеститорите, че натискът на държавния глава ще подкопае независимостта на централната банка.

Лиса Кук завежда делото дни след като Тръмп ѝ изпрати писмо, публикувано в социалните мрежи, в което заяви, че я отстранява незабавно от поста ѝ поради „измамно и потенциално престъпно поведение във финансова област“. Кук не е била официално разследвана или обвинена в никакви нарушения.

Представителите на Белия дом и на адвоката на Кук все още не са коментирали започването на съдебната битка.

Последна актуализация: 17:19 | 28.08.25 г.
политика на централните банки политика на федералния резерв
