Английската централна банка не се осмели да понижи основните лихви

Английската централна банка (АЦБ) запази лихвените проценти без промяна на днешното си заседание на фона на устойчивата инфлация в Обединеното кралство и несигурните перспективи пред растежа и пазара на труда, предаде CNBC.

Комисията по парична политика на финансовата институция гласува разходите по заемите да останат на ниво на 4%, като седем от членовете ѝ подкрепиха решението, а двама се застъпиха за намаление с 25 базисни пункта.

Паричният орган за последно намали основната лихва с 25 базисни пункта през август.

„Комисията продължава да се фокусира върху премахването на всички съществуващи или възникващи ценови рискове, за да върне инфлацията устойчиво към целта от 2% в средносрочен план“, се посочва в изявление на АЦБ след заседанието.

Централната банка отбеляза, че основната дефлация продължава. Оттам отново дадоха знак, че „постепенното и внимателно по-нататъшно оттегляне на ограниченията на паричната политика остава подходящо“.

Макар икономистите да не очакваха облекчаване на паричната политика през септември, те бяха нетърпеливи да видят разпределението на гласовете в комисията и вижданията на централната банка за бъдещите месеци.

Последното решение излиза ден след като нови данни за инфлацията във Великобритания показаха, че няма промяна в темпа на нарастване на цените през август. През миналия месец индексът на потребителските цени е останал на ниво от 3,8%.

Основната инфлация, която изключва волатилните цени на храните, енергоносителите, алкохола и тютюневите изделия, се е ускорила с 3,6% на годишна база в сравнение с отчетените 3,8% през юли. Годишният темп на растеж на цените в сектора на услугите се е забавил от 5% през юли до 4,7% през август.

Английската централна банка заяви, че „остава нащрек за риска“ и че това временно ускоряване на инфлацията може да окаже допълнителен натиск върху повишаването на заплатите и цените.

Банката отбеляза, че ръстът на заплатите остава висок, но е забавил темпа си и се очаква това да продължи през останалата част от годината, докато инфлацията на потребителските цени на услугите е останала стабилна през последните месеци.

АЦБ прогнозира, че инфлацията може да достигне връх от 4% през септември, което е двойно повече от целта от 2%, преди да отбележи забавяне в първата половина на 2026 г.