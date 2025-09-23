Кредитирането в България забавя леко темпа си на растеж през август

Кредитирането в България расте с 14,1% през август на годишна база до 112,261 млрд. лв. (51,1% от БВП), се вижда от последните данни на Българската народна банка (БНБ). Това показва забавяне на ръста спрямо юли, юни и май, като и през трите месеца той бе на ниво от 14,3%.

За сравнение, година по-рано общият обем на отпуснатите от банките заеми за бизнеса и домакинствата възлезе на 111,443 млрд. лв. към юли (50,7% от БВП).

Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 103,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 103,4 млн. лв. (в т. ч. 1,6 млн. лв. през август 2025 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Заемите за бизнеса нарастват с 8% на годишна база през миналия месец, също забавяйки темпа си на увеличение спрямо ръста от 8,6% през юли. Към 31 август те достигат 50,325 млрд. лв.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 52,844 млрд. лв. в края на август и растат за година с 20,8% при 20,9% годишно повишение през юли. В края на август жилищните заеми са на стойност 30,200 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,4%, колкото беше годишното увеличение и през юли.

Потребителските кредити възлизат на 20,737 млрд. лв. при ръст от 13,6% спрямо август 2024 г. , колкото отчете централната банка като увеличение и през юли.

На годишна база другите кредити нарастват с 18,9% (21,4% годишно повишение през юли), като достигат 526,9 млн. лева.

Заемите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10,3% на годишна база през август, забавяйки темпа си на растеж с 2,9 пр.п. спрямо юли и в края на миналия месец възлизат на повече от 544,4 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 9,091 млрд. лв. в края на август, като за една година се увеличават с 13,2% (12% годишно повишение през юли).

Източник: БНБ

През август широките пари (паричния агрегат М3), който включва банкнотите и монетите в обращение, се увеличават на годишна база с 8% (7,7% годишно нарастване през юли). Към края на миналия месец те са 174,593 млрд. лв. при 172,938 млрд. лв. към юли.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през август със 7,2% на годишна база (6,7% годишен ръст през юли).

Източник: БНБ

В края на миналия месец депозитите на неправителствения сектор са 148,579 млрд. лв., като годишното им увеличение е 11,8%, при 10,8% годишно повишение месец по-рано.

В централната банка отчитат, че спестяванията на бизнеса са 49,173 млрд. лв. (22,4% от БВП) в края на август. В сравнение със година по-рано те растат с 9,9% (7,8% годишно повишение през юли).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,9% на годишна база през август при 14,1% годишно увеличение през юли. В края на миналия месец те достигат 3,989 млрд. лв.

Спестяванията на домакинства и фирмите, които ги обслужват, са 95,417 млрд. лв. (43,5% от БВП) в края на август. Те се увеличават с 12,7% на годишна база при 12,2% годишен ръст през юли.

Източник: БНБ

По данни на БНБ нетните вътрешни активи са 121,572 млрд. лв. в края на август и растат с 9,9% спрямо година по-рано (8,9% годишно повишение през юли). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 118,682 млрд. лв. и нараства спрямо август 2024 г. с 5,5% (7,5% годишно увеличение през юли).

През август вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 14,2%, като достигат 115,558 млрд. лв. (14,1% годишно повишение през юли).

Нетните чуждестранни активи са 93,915 млрд. лв. в края на миналия месец при 93,724 млрд. лв. в края на юли. Те нарастват с 10,1% в сравнение с август 2024 г. (11,2% годишно повишение през юли).

През август чуждестранните активи се увеличават с 11,5% (12,1% годишен ръст през юли), като достигат 114,462 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 20,547 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 18,4% (16,7% годишно повишение през юли).