Ръстът на кредитирането в България се ускорява до 15% през септември

Кредитирането в България расте с 15% през септември на годишна база до 114,289 млрд. лв. (52% от БВП) при 112,261 млрд. лв. към август (51,1% от БВП).Това показва ускоряване на ръста спрямо четири месеца назад, като през август той беше 14,1%, а през юли, юни и май – 14,3%.

Централната банка отчита, че изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 117 млн. лева. и няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за бизнеса нарастват с 9,7% на годишна база през септември при 8% годишно повишение през август. В края на миналия месец стойността им достига 51,320 млрд. лв.

Заемите за домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са за 53,675 млрд. лв. в края на септември и за една година се увеличават с 20,9% при 20,8% годишно повишение през август.

Жилищните кредити възлизат на 30,800 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,6% (27,4% годишно увеличение през август).

Потребителските заеми възлизат на 20,941 млрд. лв. и се увеличават с 13,5% спрямо септември 2024 г. (13,6% годишно повишение през август).

На годишна база другите кредити нарастват със 17,3% (18,9% годишно повишение през август), като достигат 526,4 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 5,8% на годишна база през септември 2025 г. (10,3% годишно повишение през август) и в края на миналия месец са 542,5 млн. лева.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 9,294 млрд. лв. в края на миналия месец и в сравнение със септември 2024 г. те се увеличават с 13,6% (13,2% годишно повишение през август).

Източник: БНБ

В БНБ отчитат, че в края на септември спестяванията на бизнеса и домакинствата са над 151,706 млрд. лв. (69,1% от БВП), като годишното им увеличение е 13,2%, ускорявайки ръста си спрямо темпа от 11,8% през август.

Депозитите на фирмите са 51,123 млрд. лв. (23,3% от БВП) в края на септември и за една година се увеличават с 12,9% (9,9% годишно повишение през август).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 18,8% на годишна база през септември 2025 година (13,9% годишно увеличение през август) и в края на миналия месец достигат 4,311 млрд. лв. (2% от БВП).

Депозитите на домакинствата са повече от 96,272 млрд. лв. в края на септември и се увеличават с 13,1% спрямо година по-рано (12,7% годишен ръст през август).

През септември широките пари (паричния агрегат М3), който включва банкнотите и монетите в обращение, се увеличават на годишна база с 8,5% при (8% годишно нарастване през август. В края на миналия месец те са 176,373 млрд. лв. при 174,593 млрд. лв. към август 2025 г. Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през септември със 7,8% на годишна база (7,2% годишен ръст през август).

Нетните чуждестранни активи са 92,449 млрд. лв. в края на миналия месец при 93,915 млрд. лв. в края на август. Те нарастват с 2,1% в сравнение със септември 2024 г. (10,1% годишно повишение през август).

През септември чуждестранните активи се увеличават с 6,1% (11,5% годишен ръст през август), като достигат 116,943 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 24,494 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 24,2% (18,4% годишно повишение през август).