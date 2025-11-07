Размерът на кредитите у нас расте с близо 15% до 115 млрд. лв. към края на септември

Общият размер на кредитите в банковата система в България растат с 14,9% за година до обща сума от над 114,910 млрд. лв. към края на третото тримесечие, а броят им също се увеличава, макар и по-бавно - с 1,4% до 3 057 564 броя, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Депозитите в банките към края на септември са 9 704 294 броя, нараствайки с темпа на кредитирането - 1,4% на годишна база, а общият им размер се увеличава с 13,2% и достига над 151,705 млрд. лв.

Размер на кредитите по сектори

Източник: Банките

Динамика при кредитите

Заемите на бизнеса в края на третото тримесечие са 159 хил. броя, като нарастват с 8,7% на годишна база. Размерът на тези кредити е 51,794 млрд. лева, като централната банка отчита увеличение в общата сума за година с 9,4%. Спрямо края на второто тримесечие броят на заемите за сектора нараства с 0,8%, а размерът им – с 1,9%.

С най-голям ръст са заемите на фирмите на стойност над 2500 до 5 хил. лева, като за година общата сума се увеличава с 39,6% до 37,688 млн. лева, а като брой растат с 38,7% до 11 295 броя.

Размер и дял на кредитите на нефинансовите предприятия по икономически дейности, септември 2025 г.

Източник: Банките

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26,1%), Преработваща промишленост (21%) и Операции с недвижими имоти (11,7%).

Към края на септември в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 76,1%.

Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на септември са 1216 броя, като нарастват на годишна база с 16,1%. Размерът им се повишава с 14,2% за година до 9,441 млрд. лева. Спрямо края на второто тримесечие броят, както и размерът на заемите се увеличават с 4,9%.

Към 30 септември в общата сума на кредитите в сектора преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

В края на септември броят на заемите на сектор Домакинства и фирмите, които ги обслужват, нараства на годишна база с 1%, като достига 2,897 милиона. Размерът им за година се увеличава с 20,9% и достига до 53,675 млрд. лева. На тримесечна база броят на тези кредити нараства с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,2%.

Към края на септември в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,7%.

По данни на банковата статистика с най-голям ръст са заемите на домакинствата от 500 хил. до 1 млн. лв., които за една година се увеличават като брой с 69,7% до 4504 броя.

С 69,9% е ръстът за година на тези заеми, като в края на третото тримесечие те са на стойност близо 2,886 млрд. лв.

Размер и дял на кредитите на домакинствата и НТООД по количествени категории, септември 2025

Източник: Банките

Спестяванията в банки

В БНБ отчитат, че в края на септември депозитите на фирмите са 659 хил. броя, като се отчита годишен ръст от 4,6%. В края на третото тримесечие размерът на тези спестявания е 51,123 млрд. лева, като на годишна база нараства с 12,9%. Спрямо края на юни броят им се увеличава с 0,7%, а размерът им – с 8,9%.

Размер на депозитите по сектори

Източник: Банките

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (25,2%), Преработваща промишленост (13,4%) и Строителство (9,3%).

Размер и дял на депозитите на нефинансовите предприятия по икономически дейности, септември 2025

Източник: Банките

Към края на септември в общата им сума преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 60,9%.

Депозитите на сектор Финансови предприятия към 30 септември са 8163 броя, като се отчита годишен ръст от 4,3%. В края на третото тримесечие размерът им е 4,311 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 18,8%. Спрямо края на юни броят им намалява с 0,7%, а размерът им – с 3,2%.

По данни на БНБ към 30 септември в общата сума на спестяванията преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88,5%.

В края на третото тримесечие броят на депозитите за домакинствата е 9,037 млн., като нараства на годишна база с 1,2%. Размерът им се увеличава за година с 13,1% и достига 96,272 млрд. лева. На тримесечна база в края на септември броят на тези депозити се увеличава с 0,2%, а размерът им – с 3,4%.

Към края на третото тримесечие в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,5%.

Размер и дял на депозитите на домакинствата и НТООД по количествени категории, септември 2025

Източник: Банките