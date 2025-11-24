Уолър от Фед призова за намаление на лихвите през декември

Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Кристофър Уолър заяви, че подкрепя намаляване на лихвения процент през декември, но от януари нататък централната банка на САЩ вероятно ще може да премине към по-гъвкав подход, след като получи голям обем икономически данни, предава Bloomberg.

„Основното ми притеснение е свързано с пазара на труда. Затова подкрепям намаление на лихвите на следващата среща“, каза той в понеделник в ефира на Fox Business Network.

Инвеститорите оценяват вероятността за намаляване на лихвите на предстоящото заседание на 9-10 декември на около 70%. Представителите на Фед изглеждат силно разделени дали още едно понижение е уместно след намаленията през септември и октомври.

Уолър каза, че последните данни показват, че пазарът на труда остава слаб. В същото време голям обем от забавени заради бюджетната парализа икономически отчети, които ще бъдат публикувани след декемврийската среща, може да направят решението през януари „малко по-сложно“.

„Ако изведнъж се окаже, че има подем в инфлацията или на пазара на труда или че икономиката се ускорява, това може да предизвика притеснение“, каза той. „Все още не мисля, че пазарът на труда ще се обърне през следващите шест до осем седмици“, добави финансистът.

Кристофър Уолър в момента е разглеждан от президента Доналд Тръмп като кандидат за бъдещ наследник на Джером Пауъл като председател на Фед, чийто мандат изтича догодина. Той каза, че е имал „страхотна среща“ с министъра на финансите Скот Бесънт, който ръководи процеса по интервютата, преди около десет дни.

„Той и аз много добре се разбрахме, говорейки за икономиката и за финансовите пазари“, каза Уолър. „Разговорите никога не са били политически. Подхождат директно към икономическите въпроси, и за мен това беше страхотно преживяване - да седя и да разговарям с него“, добави той.