WSJ: Съюзниците на Пауъл ще отворят пътя за понижение на лихвите през декември

Съюзници на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл са подготвили почвата, за да може той да прокара намаляване на лихвения процент по време на заседанието на централната банка на 9-10 декември, пише Ник Тимираос за Wall Street Journal. Но решението вероятно ще бъде оспорвано в една все по-разделена комисия, която определя лихвите. Това е така, тъй като липсата на ясни данни за октомври заради бюджетната парализа в САЩ оставя Фед практически „на тъмно“ преди последната среща за годината.

Според Тимираос Пауъл вероятно ще избира между два варианта, предава Investing.com. Единият включва незабавно намаление на лихвите, последвано от по-предпазлив подход при бъдещите решения, а другият е запазване на разходите по заемите без промяна и преоценка през януари.

И двата варианта вероятно ще срещнат несъгласие от някои членове на Федералната комисия по открития пазар (FOMC), въпреки че пазарите започнаха да калкулират все по-голяма вероятност за намаление на лихвите през декември. Това се засили особено след като председателят на клона на Фед в Ню Йорк Джон Уилямс заяви, че подкрепя понижение през декември.

Уилямс каза, че централната банка има причина да намали лихвите сега, за да предотврати по-нататъшно отслабване на пазара на труда. Намаление през декември също е в съответствие с плана, който Пауъл очерта през август, като паричният орган вече е понижил лихвите на две поредни заседания.

Но други членове на Фед заемат много по-предпазлива позиция, аргументирайки се, че инфлационните рискове все още съществуват, докато пазарът на труда остава достатъчно устойчив, за да не изисква незабавно облекчаване на паричната политика.

Централни банкери призоваха също така за повишено внимание заради липсата на икономически данни за октомври вследствие на най-дългото спиране на работата на администрацията поради изтичане на финансирането. Данните за инфлацията и заетостта за октомври трябваше да бъдат последните ясни икономически сигнали, които Фед да получи преди декемврийската среща.

Според CME FedWatch пазарите виждат вероятност от 79,7% Фед да понижи лихвите с 25 базисни пункта на следващото си заседание.