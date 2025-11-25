Ръстът на кредитирането в България се ускорява през октомври за шести пореден месец

Кредитирането в България расте с 15,1% през октомври до 115,716 млрд. лв. (52,7% от БВП) при 114,289 млрд. лв. към септември (52% от БВП). Това показва ускоряване на ръста спрямо пет месеца назад, като през септември той беше 15%, през август – 14,1%, а през юли, юни и май – 14,3%.

Централната банка отчита, че заемите за фирмите нарастват с 9,5% на годишна база през миналия месец (9,7% годишно повишение през септември) и към 30 октомври достигат 51,816 млрд. лв.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, достигат 54,594 млрд. лв. и спрямо октомври 2024 г. се увеличават с 21% (20,9% годишно повишение през септември).

Жилищните заеми са 31,521 млрд. лв. и нарастват за година с 27,8% (27,6% годишно увеличение през септември тази година).

Потребителските кредити възлизат на 21,162 млрд. лв. и се увеличават с 13,6% на годишна база при 13,5% годишно повишение през септември.

На годишна база другите кредити растат с 10,4% (17,3% годишно повишение през септември 2025 г.), като достигат 524,3 млн. лева.

В БНБ изчисляват, че заемите за работодатели и самонаети лица намаляват с 0,8% на годишна база през октомври при 5,8% годишно повишение през септември. В края на миналия месец те достигат 519,5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 9,305 млрд. лв. към 30 октомври и за една година се увеличават с 14,9% (13,6% годишно повишение през септември).

Източник: БНБ

През октомври широките пари (паричният агрегат М3, който включва банкнотите и монетите в обращение) се увеличават на годишна база със 7,7% (8,5% годишно нарастване през септември). В края на октомври те са 176,143 млрд. лв. (при 176,373 млрд. лв. към септември 2025 г.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през октомври със 7,1% на годишна база (7,8% годишен ръст през септември).

Източник: БНБ

От БНБ посочват, че в края на октомври спестяванията на бизнеса и домакинствата са 153,004 млрд. лв. (69,7% от БВП), като годишното им увеличение е с 13,2%, колкото беше и през септември.

Депозитите на фирмите са 50,319 млрд. лв. и за година растат с 10,7% (12,9% годишно повишение през септември).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 31,3% на годишна база през октомври (18,8% годишно увеличение през септември) и в края на миналия месец достигат 4,689 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата са 97,996 млрд. лв. и за година растат с 13,8% на годишна база (13,1% годишен ръст през септември).

Източник: БНБ

Нетните чуждестранни активи са 91,315 млрд. лв. в края на октомври при 92,449 млрд. лв. в края на септември. Те нарастват за година с 2,1%, колкото беше и годишното повишение през септември.

През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 4,4% (6,1% годишен ръст през септември), като достигат 111,768 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 20,453 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 16% при 24,2% годишно повишение през септември.